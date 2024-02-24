Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3346
NHITS y el lightGBM también tiene menor RMS que el TimeGPT en datos diarios y horarios. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
¿Has probado Conformal Prediction ?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
Tanto como aumenta el diferencial, tanto como disminuye la expectativa matricial. No entiendo el problema de la dispersión.
Si existe un modelo que funcione en condiciones de invernadero. Me gustaría adaptarlo a cualquier casa de bolsa con cualquier spread. Parecería más fácil poner un spread mayor en el margen de las operaciones y volver a entrenarlo, pero no sirve de nada. Se niega a dar un beneficio a un mayor spread en la salida.
Así que en condiciones de invernadero bajo mat. expectativa. Exactamente donde está el alfa.
Sustituyamos la palabra modelo por scalper. Digamos que es rentable en algunas cotizaciones. Alfa está en baja expectativa.
Empeoramos las cotizaciones. Entrenarlo para OOS. Porque el alfa se destruye. Durante el entrenamiento puede haber exteriormente también miles de tratos. Pero no hay alfa - condenado.
ZY ¿Por qué obtener beneficios de las malas cotizaciones, cuando ya está todo preparado para obtener beneficios de las buenas?
Costes de negociación - deslizamiento, liquidez, comisión, swap. Spread es el valor (no escribí la diferencia a propósito) entre bid/ask en el momento.
Desde medianoche hasta la 1 a.m. el spread mínimo en EURGBP es docenas de veces mayor que el spread máximo antes de medianoche.
Y para algunos scalpers esta es la hora más sabrosa del día.
Seguimos negociando el patrón - spread - otros costes
Ninguno de mis TS en cualquier parte de la lógica (incluso indirectamente) utilizar el valor de propagación. No soy el único.
Por qué los datos en bruto en forma de dos precios de compra/venta se convierten en precio/spread y luego se busca el alfa en el precio es un misterio para mí.
Hablar de spread, timeframes y velas japonesas es casi lo mismo.
"¡Hola Mundo!" en el campo de la comprensión de los datos de origen - para escribir un script que mostrará el máximo beneficio posible en el intervalo histórico.
Si usted no tiene esto, entonces no está claro lo que está haciendo.
