Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3292
Ninguna respuesta os satisfará a ti y a Alexei en este momento. Porque usted no está familiarizado con las técnicas.
Mi hipótesis es que existe un cierto umbral a partir del cual la cantidad pasa a ser calidad. Tu hipótesis es la contraria (o mi hipótesis es la contraria, si la palabra "contraria" te parece ofensiva).
En mi hipótesis, no has alcanzado el umbral.
En MO, se utiliza un gráfico diferente
En la inferencia de Kozol es más fácil trabajar con el sesgo que con la varianza. De ahí la conclusión no hipotética de que la complejidad del modelo o el aumento del número de características obstaculiza más que ayuda.
No estoy hablando de eso, no estás comparando dedo con dedo.
¿De dónde sale este gráfico?
MO utiliza criterios completamente diferentes, como el AIC, que penaliza por tener demasiados parámetros.
Este y otros criterios de información están en línea con una suposición común en modelización, que de dos modelos con el mismo rendimiento, se elige el que tiene menos parámetros.
No olvidemos que el propio concepto de "modelo" es una reducción de la realidad. No hay extremos. Hay un equilibrio entre el embrutecimiento y la aceptabilidad de la precisión del modelo. Pero lo más importante no es la precisión del modelo, sino su simplificación, su capacidad de generalización. Y esto es comprensible, ya que el principal enemigo de la modelización es el sobreajuste, hermano de la precisión de los modelos.
Lo básico de lo básico
https://en.wikipedia.org/wiki/Bias%E2%80%93variance_tradeoff