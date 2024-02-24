Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2548
Ya he leído los libros.
Una pregunta más específica, ¿qué longitud de núcleo h y g de la pantalla, ya que usted da un ejemplo sobre los filtros?
Dice.
Esto es diferente, me interesa el núcleo del filtro.
Lo más probable es que la longitud de la ventana principal no juegue ningún papel.
Lo que se procesa es el rango de señal que se requiere.
Ya que escriben que sólo toman la señal, sin especificar la longitud.
La salida es una descomposición de N+1.
Permítanme añadir mi propio razonamiento.
Sabiendo que cada conjunto de coeficientes de detalle es dos veces más corto que el conjunto anterior,
podemos asumir que la longitud de la ventana debe ser uniforme.
arriba
He visto en alguna parte que la longitud debe ser igual a una potencia de dos.
No sé si eso tiene sentido.
He encontrado un ejemplo claro, parece que toman una ondícula para toda la longitud de la señal y no se molestan, tardará mucho en ser contada.
Tenga en cuenta que N=256
es decir, grado de dos
Y si es un número impar, habrá coeficientes de detalle parásitos.
La recuperación de Shapelet es como la agrupación de segmentos de fila. Probablemente sea útil para señales como los cardiogramas, pero no estoy seguro de su utilidad para los estudios de precios.
Por cierto, ¿pudiste resolver la aplicación del modelo LGBM? Si se enseña en R, se podría intentar utilizar la biblioteca de San Sanych)
¿Y cuál es el problema con lightgbm?
La pregunta era sobre el uso en mql del modelo lgbm entrenado en python.
¿Por qué necesitas todas estas molestias? Entrénalo en R y utilízalo en mql expert a través de la librería mt-R. Pruebe la biblioteca de forester. Se trata de AutoML con 4 modelos de madera. Aunque se puede utilizar cada uno por separado.
Buena suerte
Eso es exactamente lo que le aconsejé a Maxim. Pero sólo en broma, porque por alguna razón no soporta a R).
Probablemente porque sabe python.
Todo el mundo se adapta al lenguaje que conoce.
Yo, por mi parte, soy un fan de C. Y es muy difícil transferir todo desde otro idioma.
Especialmente de un idioma que no conoces idealmente.
Tengo problemas de propiedad en Matlab, que me gustaría portar a C, alias mql.
Pero no dominar Matlab dificulta la tarea.