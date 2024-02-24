Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2454
Es sólo para 5, es un nuevo paquete, el nombre es mt5R
Sí, lo entiendo, sólo buscaba una optimización multiobjetivo.
Mi función de aptitud simple sólo busca el índice del vector de un punto que es un mínimo desde el punto de vista del algoritmo.
Así que idealmente el algoritmo generará dos índices, estos dos índices serán los índices de los valores mínimos en el vector.
Pensé que no hay diferencia en buscar dos mínimos en un vector o un mínimo en dos vectores
Mi aptitud simple no es un modelo de mi problema, sólo quería hacer la comparación más simple y más obvio de trabajo del algoritmo para mí
¿Qué hace tu función de fitness? Conozco todo el código, pero aún no entiendo lo esencial)
Este es su ejemplo y su función de aptitud. Hay muchos otros métodos para encontrar los extremos en los vectores. Formule su tarea con claridad. Entonces te llegará una solución.
Acabo de demostrar que su tarea no puede resolverse con estos paquetes.
Buena suerte
Latarea consiste en comparar dos tipos de optimización multicriterio, de forma rápida, sencilla y clara...
Por supuesto, puede encontrar el extremo por otros medios, por ejemplo, llamar a la función min() para un vector.
Pensé que encontrar el extremo de una función (para encontrar un mínimo en un vector) es justo lo que hay que hacer, para ser honesto, todavía creo que nos perdimos en alguna parte...
============
Aquí se puede encontrar el mínimo sin problemas con la genética ordinaria.
==============================
Lo que nos impide hacer lo mismo para la optimización multicriterio, sólo buscamos varios puntos en lugar de uno.
Además "mco" (genética) era bueno en eso, pero "GPareto" (óptimo gaussiano) no parecía ser el más inteligente...
Es increíble cómo la genética encuentra una solución incluso con los escenarios más atrofiados
La población es de 10 individuos,
10 iteraciones,
1 millón de puntos de datos.
El algoritmo sólo tiene 100 intentos (10*10) para interactuar con los datos y encuentra una buena solución.
simplemente increíble.
Debe tener una comprensión errónea del término OPTIMIZACIÓN MULTICRITERIAL. Se trata de una optimización según varios criterios al mismo tiempo. Por ejemplo: tenemos una curva de equilibrio como resultado del funcionamiento de la red neuronal. Podemos optimizarlo mediante el saldo máximo o la detracción mínima. Y si tenemos que optimizarlo simultáneamente por equilibrio y reducción, será una optimización multicriterio. Tienes un criterio - el mínimo de una función, encuentra todos los mínimos de esta función y selecciona los que necesitas.
Buena suerte
Te entiendo, no nos entendemos, pero gracias por la aclaración...
Estoy de acuerdo. De nada.
¿Es el valor medio de los pesos de la red neuronal tomados como módulo un indicador de su calidad de entrenamiento?
Supongamos que hay dos neuronas idénticas entrenadas con los mismos datos, una neurona tiene un valor de 0,87 y la otra de 0,23, ¿cuál está mejor entrenada?