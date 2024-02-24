Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2340
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Algo se interpone en el camino.
No se entiende lo que hay que hacer. Y la red, incluso la más inteligente, es estúpida en sí misma, no puede entender. Y cuando aparece la comprensión, la red ya no es necesaria. Una paradoja de la naturaleza :)
No se entiende lo que hay que hacer. Y la red, incluso la más astuta, es muda en sí misma, no puede adivinar. Y cuando aparece la comprensión, la red ya no es necesaria. Paradoja de la naturaleza :)
Si para dejar de repetir como loros lo mismo y empezar a hacer algo, puedes dejar de parecer un espécimen de una rama de la evolución sin salida
¿Quién conoce las operaciones del procesador?
He convertido una función de ordenación rápida de tipo double a float. Sólo ha cambiado el tipo de datos.
Parece que debería ser 2 veces más rápido con 4 bytes que con 8 bytes. Pero al medir, la ganancia es sólo del 5 al 10%.
Las principales operaciones son la comparación de números y el barajado de los mismos en la memoria.
La reescritura debería ser más rápida, ya que se necesitan 4 bytes en lugar de 8 para reescribir. ¿O el procesador dedica el mismo tiempo a esto?
La comparación probablemente no está acelerada, porque todos los datos que tenemos son de 5 decimales, mientras que la operación de comparación muy probablemente va bit a bit, al llegar al bit 1 donde un número es mayor que otro, termina la búsqueda de bits del número. Es decir, tanto para double como para float, la búsqueda de bits se detendrá después de 10-20 bits en el mismo bit.
¿Estoy leyendo bien? ¿O hay alguna otra explicación?
No, claro que no. Las funciones de comparar, sumar, restar, escribir, leer y copiar son largas y no dependen en absoluto del tipo de datos.
Y si dejáis de repetir como loros lo mismo y empezáis a hacer algo, podéis dejar de parecer un espécimen de una rama de la evolución sin salida
Eso lo decide la evolución. ¿Acaso tienes novia? ¿O no hay lamba? :))))
Eso lo decide la evolución. ¿Acaso tienes novia? ¿O no hay lamba? :))))
Sólo te ofrezco una salida, troll. Puedes subir la pared, paradoja de la naturaleza.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
resulta más o menos igual (cinco minutos). El modelo se rompe +- al mismo tiempo. Entrena desde hace dos meses.
su algoritmo saca patrones de una manera divertida
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
resulta más o menos igual (cinco minutos). El modelo se rompe +- al mismo tiempo. Entrena los últimos 2 meses.
¿Puede obtener puntos de drenaje en los datos?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
resulta más o menos igual (cinco minutos). El modelo se rompe +- al mismo tiempo. Entrena desde hace dos meses.
Es curioso cómo su algoritmo saca patrones.
Si entreno con 9 setts como tú, se "arrastra" un poco más.
¿Puedes introducir los puntos de drenaje en los datos?
probablemente
probablemente
son un poco obvias. La tristeza es que no está claro lo que se necesita para entender cómo los estados de drenaje difieren del estado normal. yo trabajaría alrededor de ellos. En términos de un filtro. )