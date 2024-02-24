Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2339

Nuevo comentario
 

Podría ayudar.


 
elibrarius:

Está tardando demasiado...) No podremos hacerlo y no ganaremos dinero. Algo se interpone en el camino.

Todo bien, probando con el mercado real, funciona bien.
 
Mikhail Mishanin:

Pandan al razonamiento/pensamiento https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

Sin embargo, la magia de la gran estimación bayesiana del parámetro de la distribución binomial (aparentemente, utilizando la distribución beta como su distribución a priori)

 
BillionerClub:

La máquina súper inteligente parece ser el tema del hilo. Tengo una pregunta, de hecho, ¿qué impide que el machine learning gane dinero en forex, al igual que la IA juega al Dota con los campeones y vence a estos últimos?

Se podría preguntar cuánto cuesta entrenar un modelo de este tipo, cuántos expertos lo desarrollan... quizá no se harían preguntas tan tontas.

[Eliminado]  

Si se entrena a NS para negociar la cuadrícula, se obtiene un patrón similar si se entrena sin ella. Sigue siendo un patrón que desaparece en 2015-17

Probablemente ya se ha exprimido al máximo las barras horarias, no hay más

un par de ejemplos


 
Maxim Dmitrievsky:

Si se entrena a NS para negociar la cuadrícula, se obtiene un patrón similar si se entrena sin ella. Sigue siendo un patrón que desaparece en 2015-17

Probablemente ya se ha exprimido al máximo las barras horarias, no hay más

Un par de ejemplos


Los martinetes convencionales tienden a escurrirse al final del día. ¿Una NS martin también tiene fugas?
[Eliminado]  
elibrarius:
Los martinetes normales tienden a fracasar al final. ¿Una NS martin también tiene fugas?

cómo lo has configurado.

[Eliminado]  
23.000 mensajes.
Chicos, ¡quizás sea el momento de llegar a alguna conclusión!
 
¡ Vladimir Baskakov:
23000 posts!
Chicos, ¡quizás sea el momento de sacar algunas conclusiones!

Cada uno saca sus propias conclusiones. Algunos dependen totalmente de la NS. Y alguien lo utiliza como un filtro adicional para su estrategia. Hay quienes no confían en absoluto en la NS.
Este tema es más bien una demostración/espectáculo de sus capacidades y debilidades...

[Eliminado]  

Para los que no saben qué hacer

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
1...233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346...3399
Nuevo comentario