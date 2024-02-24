Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2339
Podría ayudar.
Está tardando demasiado...) No podremos hacerlo y no ganaremos dinero. Algo se interpone en el camino.
Pandan al razonamiento/pensamiento https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
Sin embargo, la magia de la gran estimación bayesiana del parámetro de la distribución binomial (aparentemente, utilizando la distribución beta como su distribución a priori)
La máquina súper inteligente parece ser el tema del hilo. Tengo una pregunta, de hecho, ¿qué impide que el machine learning gane dinero en forex, al igual que la IA juega al Dota con los campeones y vence a estos últimos?
Se podría preguntar cuánto cuesta entrenar un modelo de este tipo, cuántos expertos lo desarrollan... quizá no se harían preguntas tan tontas.
Si se entrena a NS para negociar la cuadrícula, se obtiene un patrón similar si se entrena sin ella. Sigue siendo un patrón que desaparece en 2015-17
Probablemente ya se ha exprimido al máximo las barras horarias, no hay más
un par de ejemplos
Un par de ejemplos
Los martinetes normales tienden a fracasar al final. ¿Una NS martin también tiene fugas?
cómo lo has configurado.
23000 posts!
Cada uno saca sus propias conclusiones. Algunos dependen totalmente de la NS. Y alguien lo utiliza como un filtro adicional para su estrategia. Hay quienes no confían en absoluto en la NS.
Este tema es más bien una demostración/espectáculo de sus capacidades y debilidades...
Para los que no saben qué hacer
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/