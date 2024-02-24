Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2221

mytarmailS:

bueno está bien sin el azar )

Todavía no entiendo cuál es su papel allí

Marcar es más normal que zigzaguear o Dios sabe qué.
 
No sé... tal vez no lo entienda.

mytarmailS:

No sé... tal vez no entiendo algo.

No hay nada que entender, no es la parte más importante del algoritmo. Puedes marcarlo a tu manera
 
Espera, me pondré al día
Salir y entrar bien 🤣🤣 OK, graciosos, volveré más tarde
 
si seguimos hablando de gustos,

 
los cúmulos son más densos, al menos. Debería haber menos emisiones.

 
Tenemos que probarlo...

Si los precios no normalizados se envían a rsa, entonces se puede ver la diferencia

pero no tiene sentido utilizar los que no están clasificados


 
mytarmailS:

He descubierto cómo se puede entrenar una neurona "mínima" desde casi cualquier paquete que esté diseñado para la clasificación o la regresión.

Lo principal es que el paquete permite acceder a las escalas neuronales y modificarlas.


La receta es la siguiente.

1) entrenar la red neuronal, no importa, lo principal es obtener un modelo con pesos

2) elegir el método de optimización (genética, muravi, swarming, simulación de recocido, etc.)

3) escribir una función de aptitud

4) tomar los pesos de la neurona y representarlos como parámetros para la optimización

¡¡Todos!! )))

Puedes entrenar a neuronka para que obtenga beneficios, o hacer que cree algún tipo de megaindicador o lo que sea.

Todo está pensado desde hace tiempo. ¡Ver paquete R - "automl"!

