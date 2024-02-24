Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2211

Alexander:

Si entrenas a una neurona para que obtenga beneficios) tiene que aprender a no perder)))) pero hay un problema: la red deja de abrir posiciones para mantener el depósito. lo he probado. lo he probado con diferentes métodos con y sin stops, el resultado es el mismo: la red acaba decidiendo que la mejor forma de obtener beneficios es mantener el depósito

¿No sabes lo que es la optimización multicriterio?

mytarmailS:

¿No sabes lo que es la optimización multicriterio?

no mientas... es solo sumar los resultados de varios ffs

no mientas si no sabes qué y por qué

 
Maxim Dmitrievsky:
Se entrena por sharpe ratio o r2 de inmediato, pero no tiene sentido. Será casi lo mismo que con las métricas estándar, porque son similares.

¿qué es r2?

Sólo estoy tratando de mostrar ganancias por ahora, pero sólo estoy tratando...

saldo en bandeja

balance en la prueba

5 minutos, comisión incluida...

mytarmailS:

¿qué es r2?


hasta ahora solo he entrenado para obtener beneficios, pero es una prueba...


saldo en bandeja

equilibrio en la prueba

5 minutos, comisión incluida...

¿con qué fin de lucro?

todo listo y comercio
 
Maxim Dmitrievsky:

la neurona del artículo está disparando sobre la real.

¡¡¡Bonito!!!

Así que no es una neurona, es un impulso, ¿no?

mytarmailS:

¡¡¡Bien!!!

no tienes una neurona, tienes un potenciador, ¿no?

 
Maxim Dmitrievsky:

No mientas... sólo sumando los resultados de varios FF.

no mientas si no sabes qué y por qué

¿con quién hablas y por qué? :)

no puedes sumar...

mytarmailS:

¿Con quién hablas y por qué? :)

No puedes apilar...

Quiero decir que no se puede... bueno, se puede dividir ))

 
Maxim Dmitrievsky:

¿qué tipo de beneficio? ¿el máximo?

Es posible que quieras comerciar ahora.

hay problemas ...

1) algo muere, con el tiempo

2) función de aptitud pobre, resultados inestables

 
Maxim Dmitrievsky:

la neurona del artículo está disparando sobre la real.


El artículo es suyo, ¿puede darme el enlace?

