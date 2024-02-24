Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 130
brevemente si alguien está interesado....
he intentado utilizar el algoritmo DTW en la agrupación, con datos elementales simples sólo para mí...
Tomé un precio y entrené RF en sus secciones de ventana deslizante, luego tomé de nuevo el mismo precio y las mismas secciones de ventana deslizante y agrupé el algoritmo DTW y luego entrené RF
El error en el entrenamiento y en el reconocimiento de nuevos datos con el algoritmo DTW fue un 2-4% menor
si se añade un gran número de predictores, creo que el error puede reducirse mucho más, pero el algoritmo es muy lento
Precio de entrada... Los predictores de la entrada...
El precio de entrada... Predictores en la puerta...
Vadim, si tienes algo sustancioso que decir, dilo...
Y si lo que se lanza es una frase de quinto grado, es mejor quedarse callado...
al menos por respeto a los que lo leerán después...
Predictor ¿sabes lo que es?
¿Por qué poner un precio en la red?
1) Pues sí, los datos con los que la red aprende
2) ¿Qué es más objetivo que el precio? ¿Y por qué no?
En pocas palabras, ¿por qué se hace la agrupación de series temporales en el contexto del entrenamiento de la RF?
Si quieres ser breve, te responderé con una imagen...
tenemos dos filas de la misma longitud con el mismo patrón en su interior, pero un patrón no es del todo idéntico al otro, por lo que el punto del algoritmo DTW es que en la agrupación entenderá que es el mismo patrón, pero RF no
Todo es muy burdo, por supuesto.
