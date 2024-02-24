Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1295
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entiendo por las preguntas frecuentes que están operando en la empresa de corretaje / múltiples empresas de corretaje. Aunque si hay varias empresas de corretaje, entonces debería haber 6*número de empresas de corretaje. Tengo que crecer para convertirme en un operador de Goldman y Morgan. Aunque ya es hora, con semejantes sumas. Y una empresa de corretaje no va a digerir un cliente así... ...eso es otro punto a favor de la estafa.
Pero si realmente son capaces de ganar el 100% al año con el 43% - esto es más un ejemplo para los que están estudiando MO. Los que dicen que el 10% de error - mostrar sus fondos de inversión)))
Me pregunto... cuánto ha cambiado la estrategia. En 2017 eran 25 operaciones al mes en euR (solo 4 operaciones perdedoras de 25) y ahora son 3500 pero con cantidades menores. Al parecer, la NS ha sido reconvertida de largo a corto plazo.
Por cierto, otra cosa extraña. Si tuviéramos diferentes estrategias, sería más lógico no operar en 6 cuentas, sino en cientos de cuentas con diferentes divisas y diferentes modelos/estrategias. Si había una estrategia a largo plazo que funcionaba en 2017, ¿por qué tirarla a la basura? Deberíamos utilizarlo, incluso para la diversificación del riesgo.
Si lo compruebo en el probador, es casi lo mismo (100% en SELL:)
Entiendo por las preguntas frecuentes que están operando en la empresa de corretaje / múltiples empresas de corretaje. Aunque si hay varias empresas de corretaje, entonces debería haber 6*número de empresas de corretaje. Tengo que crecer para convertirme en un operador de Goldman y Morgan. Aunque ya es hora, con semejantes sumas. Y una empresa de corretaje no va a digerir un cliente así... ...eso es otro punto a favor de la estafa.
Pero si realmente son capaces de ganar el 100% al año con el 43% - esto es más un ejemplo para los que están estudiando MO. Los que dicen que el 10% de error - mostrar sus fondos de inversión)))
Me pregunto... cuánto ha cambiado la estrategia. En 2017 eran 25 operaciones al mes en euR (solo 4 operaciones perdedoras de 25) y ahora son 3500 pero con cantidades menores. Al parecer, la NS ha sido reconvertida de largo a corto plazo.
Por cierto, otra rareza. Si tuviéramos diferentes estrategias, no sería lógico operar en 6 cuentas, sino en cientos de cuentas con diferentes divisas y diferentes modelos/estrategias. Si había una estrategia a largo plazo que funcionaba en 2017, ¿por qué tirarla a la basura? Deberíamos utilizarlo, incluso para la diversificación del riesgo.
Pues bien, está claro que se trata de una estafa, se nota hasta en el estilo de la página, con un obsesivo "deja que te llamemos y te lo contemos todo", y la publicidad en vídeo es delirante, teraflops y 50 capas de NS)))))))) Es sorprendente que hasta ahora el estilo y los enfoques no han cambiado, por supuesto que saben mejor, pero IMHO tal marketing barato en este contexto en un número de si funciona bien.
Pues está claro que una estafa, está claro hasta en el estilo de la página, con una obsesión como "¡dejanos llamarte y contarte todo!", y videos publicitarios delirantes, teraflops adjuntos y 50 capas de NS)))))))) Me sorprende que hasta ahora el estilo y los enfoques no han cambiado, por supuesto que saben mejor, pero IMHO tales marketing barato en este contexto en un número de si funciona bien.
¿Cómo se hace llegar a las masas el mensaje de que se puede ayudar a ganar dinero con las inversiones? Exactamente lo que usan. Sitio web, publicidad en el sitio web, y en los formularios del sitio web con "danos tu número de teléfono")P.D.: Y la pregunta enviada por correo electrónico aún no ha sido respondida
Cómo hacer llegar a las masas el mensaje de que puedes ayudarlas
)))))
¿Y cómo publicitarías tú (pregunta para todos) tu empresa si tuvieras una estrategia de MO que funcionara y fuera rentable? Bueno, aparte de las impresiones de Goldman y Morgan (que probablemente no dejarán entrar menos de 1 millón de dólares).
¿Cómo se hace llegar a las masas el mensaje de que se puede ayudar a ganar dinero con las inversiones? Exactamente lo que usan. Sitio web, publicidad en el sitio web, y en los formularios del sitio web con "danos tu número de teléfono")P.D.: Y la pregunta enviada por correo electrónico aún no ha sido respondida
¿Es necesaria la publicidad? La publicidad con el marketing es una cosa complicada, no sé mucho sobre cómo hacerlo exactamente, pero puedo ver claramente cuando no se hace de una manera feng shui. Por ejemplo, veamos lo que hay en la página web de uno de los fondos cuánticos más interesantes del mundo https://www.renfund.com
El comercio algorítmico rentable estable IMHO no necesita publicidad adicional, la gente / las personas que han dedicado muchos años, incluso décadas, para adquirir las habilidades apropiadas y ya debe ser bien conocido (en pequeños círculos) para encontrar fácilmente los inversores para los experimentos iniciales para un par de cientos de Kilobucks, tal vez un par de millones, que posteriormente se convierten en socios de un fondo de cobertura y los inversores son también por lo general por "boca a boca" cuando el fondo funciona correctamente. Pero para los esquemas de mosca, las pirámides y los HYIPs se necesita un marketing agresivo, de hecho es lo más importante allí.
¿Cree que al principio de su carrera comercial Jim Simons destacaba en sus anuncios el número de capas de la red neuronal con kiloflops y atraía a los inversores mediante la venta telefónica?
¿Es necesaria la publicidad? La publicidad con el marketing es una cosa complicada, no sé mucho sobre cómo hacerlo exactamente, pero puedo ver claramente cuando no se hace de una manera feng shui. Por ejemplo, veamos lo que hay en la página web de uno de los fondos cuánticos más interesantes del mundo https://www.renfund.com
El comercio algorítmico rentable estable IMHO no necesita publicidad adicional, la gente / las personas que han dedicado muchos años, incluso décadas, para adquirir las habilidades apropiadas y ya debe ser bien conocido (en pequeños círculos) para encontrar fácilmente los inversores para los experimentos iniciales para un par de cientos de Kilobucks, tal vez un par de millones, que posteriormente se convierten en socios de un fondo de cobertura y los inversores son también por lo general por "boca a boca" cuando el fondo funciona correctamente. Pero para los esquemas de mosca, las pirámides y los HYIPs se necesita un marketing agresivo, de hecho es lo más importante allí.
¿Cree usted que al principio de su carrera de algotrading Jim Simons destacaba en sus anuncios el número de capas de la red neuronal con kiloflops y atraía a los inversores a través de la venta telefónica?
Las empresas de nueva creación necesitan publicidad, si no, ¿cómo se darán a conocer?
Con un sitio web como Renaissance, la startup sólo se quedará con su inversión.
Por cierto, el nombre "Renacimiento" es puramente comercial). No dando ninguna asociación con MO, sino sólo con la masa y la vida hermosa (Renacimiento después de todo fue alimentado por el saqueo de Constantinopla y los restos de Bizancio. Se llevaron de todo, desde oro y joyas, hasta objetos de arte y cultura y "cerebros". En Venecia el palacio Ducal está construido con columnas de diferente color y material, todas sacadas de Constantinopla, probablemente aserradas de varios palacios y templos).
Las empresas de nueva creación necesitan publicidad, si no, ¿cómo van a ser conocidas?
Con un sitio web como Renaissance, una startup sólo se quedará con su inversión.
Por cierto, el nombre "Renaissance" es puramente comercial). No dando ninguna asociación con MO, sino sólo con la masa y la vida hermosa (Renacimiento después de todo fue alimentado por el saqueo de Constantinopla y los restos de Bizancio. Se llevaron de todo, desde oro y joyas, hasta objetos de arte y cultura y, bueno, "cerebros". En Venecia, el Palacio Ducal se construyó con columnas de distinto color y material -todo se tomó de Constantinopla, al parecer se aserraron distintos palacios y templos).
Bizancio ya no existía a principios del Renacimiento, Constantinopla era la capital del Imperio Otomano y las Cruzadas habían terminado 200 años antes
No bromees con eso...
¿Cree que Jim Simons, al principio de su carrera en el algotrading, hizo hincapié en el número de capas de la red neuronal de kiloflops en su publicidad y atrajo a los inversores mediante la venta telefónica?
Ese es el bajista de Kiss - ¡¿Sigue en el mercado?!
Ese es el bajista de Kiss, ¿aún está en el mercado?
Antes lo hacía, ahora probablemente no, se gasta el dinero y le da un subidón.
Las empresas de nueva creación necesitan, sin duda, publicidad, porque si no, ¿cómo se van a enterar?
Con un sitio web como el de Renaissance, la startup sólo se quedará con su inversión.
Por cierto, el nombre "Renaissance" es puramente comercial). No dando ninguna asociación con MO, sino sólo con la masa y la vida hermosa (Renacimiento después de todo fue alimentado por el saqueo de Constantinopla y los restos de Bizancio. Se llevaron de todo, desde oro y joyas, hasta objetos de arte y cultura y, bueno, "cerebros". En Venecia, el Palacio Ducal está construido con columnas de diferentes colores y materiales, todo sacado de Constantinopla, probablemente aserrado de diferentes palacios y templos).
Lo que pasa es que la gente se engancha a los sitios de moda y a los anuncios publicitarios de forma inversamente proporcional a la profundidad del monedero, y no hay que confundir "start-up" y fondo de inversión, yo me mantengo en mi opinión, un altgoytor que ha conseguido resultados por su cuenta, no se va a morir de hambre, y en círculos cerrados encontrar inversión no es un problema, En cuanto al otro lado, si alguien pide "capital" por adelantado, sin infraestructura de trading ni sistemas de trading, sino como "págame por entrenar mi sueldo", por supuesto que se les manda al infierno y necesitan publicidad con bonitas webs y vídeos. Pero el mundo es muy grande, quizás soy demasiado categórico.
Bizancio ya no existía a principios del Renacimiento, Constantinopla era la capital del Imperio Otomano y las Cruzadas habían terminado 200 años antes
No bromees...
¡Lo sabía, la wikopedia y esas telenovelas esclarecedoras de los extranjeros en "Cultura" mentían descaradamente! En realidad no fue así en absoluto...