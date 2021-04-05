Mi operacion era ganadora,el mercado no se movio en precios y de la nada me salió como una perdida
Tenia una operacion de venta en AUD/CHF a 0.68838, el precio estaba alrededor de 0.68704 la posicion estaba arriba como por 4-6 dolares y de la nada me salió que estaba en negativo, la cerré para ver si tomaba las ganancias y salío como negativo. Saben por que pasa esto? saben que puedo hacer al respecto? no es la primera vez que pasa
Amigo es una venta y las ventas entran con Bid y salen con el Ask (Las compras al revés, Entran con ASK y salen con BID)
Debes entender ese concepto y entonces entenderás que no paso nada "raro"
El Ask NO dibuja el precio, solo lo dibuja el Bid, pero ese Ask esta y estará allí. Además cercanos o en el mismo cierre del mercado, el spread (diferencia entre Bid y Ask) crece mucho, y eso fue lo que paso, el Ask creció, o mas bien, el Spread se puso alto-caro y esa transacción para salir, debe evaluarse en base a ese precio y por ello daba resultados negativos, porque de hecho, el ASK estaba por encima del precio de compra
Seguramente si la dejas allí, unas horas mas, el spread baja, y salias con ganancia.
Repito, si no conoces o no tienes claro el concepto BASE y mas Simple y Sencillo como lo son Ask y Bid, no deberías operar en real.
Puedes ver el precio del Ask dando click derecho en el grafico, Propiedades y seleccionar "Mostrar linea Ask"
Espero con esto tengas un par de cosas mas claras
Saludos!!!
¿Algún traductor en la sala? Gracias.
