Mi operacion era ganadora,el mercado no se movio en precios y de la nada me salió como una perdida

Tenia una operacion de venta en AUD/CHF a 0.68838, el precio estaba alrededor de 0.68704 la posicion estaba arriba como por 4-6 dolares y de la nada me salió que estaba en negativo, la cerré para ver si tomaba las ganancias y salío como negativo. Saben por que pasa esto?  saben que puedo hacer al respecto? no es la primera vez que pasa

H Marcelo Ortega:

Amigo es una venta y las ventas entran con Bid y  salen con el Ask  (Las  compras al revés, Entran con ASK y salen con BID)
Debes entender ese concepto y entonces entenderás que no paso nada "raro"

El Ask NO dibuja el precio, solo lo dibuja el Bid, pero ese Ask esta y estará allí. Además  cercanos o en el mismo cierre del mercado, el spread (diferencia entre Bid y Ask) crece mucho, y eso fue lo que paso, el Ask creció, o mas bien, el Spread se puso alto-caro y esa transacción para salir, debe evaluarse en base a ese precio y por ello  daba resultados negativos, porque de hecho, el ASK estaba por encima del precio de compra
Seguramente si la dejas allí, unas horas mas, el spread baja, y salias con  ganancia.


Repito, si no conoces o no tienes claro el concepto BASE y mas Simple y Sencillo  como lo son Ask y Bid, no deberías operar en real.

Puedes ver el precio del Ask dando click derecho en el grafico, Propiedades y seleccionar "Mostrar linea Ask"

Espero con esto tengas un par de cosas mas claras
Saludos!!!

 
¿Ja, ja, amigo, estás vendiendo, la caída es rentable, el primer intercambio de divisas, verdad?Vamos, buena suerte.
 
Zongda Lin¿Ja, ja, amigo, estás vendiendo, la caída es rentable, el primer intercambio de divisas, verdad?Vamos, buena suerte.

¿Algún traductor en la sala? Gracias.

 
Miguel Angel Vico Alba:

¿Algún traductor en la sala? Gracias.

No sé, pero es bastante activo en el foro español.  
