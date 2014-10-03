Rob Booker en Español

Saludos a todos los colegas del Social Trading
Espero sinceramente que esten realizando operaciones consistentes y exitosas.
He tenido la fortuna de encontrar un verdadero "clasico" de la literatura motivacional del FOREX. Se trata del libro "La Estrategia 10" del legendario trader de los 10 pips Rob Booker. Lamentablemete no logre hallarlo en la red en idioma español, pero no se me desanimen aún, entre sesión y sesión he logrado un tiempecito... ¡Y lo he traducido al castizo idioma de Cervantes!  
Sinceramente lo recomiendo para todos aquellos que desean comenzar en esta apasionante carrera de trader en los Mercados de divisas, y en general para cualquier clase de profesión relasionada a las áreas financieras y bursatiles.
Son menos de 20 páginas llenas de un recorrido denso acerca de las primeras inquietudes sobre el Trading. Realmente Rob Booker lograr llevar al lector con su simpatico humor y capacidad de sintesís, a un entendimiento universal sobre la mecanica del Forex.
El formado del e-libro es en PDF. Si lo desean pueden escribirme al correo: infocanal8@gmail.com y con mucho gusto se los hare llegar de manera totalmente GRATUITA. Y recuerden: "El conocimiento que encontraron GRATIS, denlo a su vez GRATIS al projimo" 
 
¡Que todos tengan un Buen Trading!
 
Saludos cordiales,
Douglas Parra Espina (Venezuela)*Analista/Trader
 
Gracias por la oferta. ¿Me lo remite adjunto a su respuesta?
 

josemiguel1812:
Gracias por la oferta. ¿Me lo remite adjunto a su respuesta?

 

Buenas tardes Jose Miguel:

 Gracias a ti por tu interes sobre el tema.

Si eres tan amable en facilitarme tu correo, ya que el archivo está en formatod PDF, con mucho gusto te lo hare llegar

 

Recibe un cordial saludo

 

Douglas Parra 

 

¡Gracias a todos los amigos forista por su extraordinaria respuesta a la publicación del libro de Rob Booker “El hombre de los 100 pips”. Rob amablemente ha cedido sus derechos de autor sobre este material, para que todo aquel trader que desee beneficiarse con su valiosa experiencia dentro del Mercado de Divisas, pueda hacerlo sin ningún coste exorbitante

El e-libro está completamente en Español y en formato PDF, por lo tanto es muy rápido de DESCARGAR.

No olviden escribirme a mi correo: infocanal8@gmail.com y hacer su solicitud hoy mismo.

¡Quizas la diferencia entre ser o NO un trader EXITOSO y CONSTANTE con las GANANCIAS, sea el haber leído este estupendo libro! ¿Qué espera para convertirse en un Operador con BENEFICIOS!... ¡Yo lo leí y honestamente marco la diferencia en un antes y un después!

Reciban un Cordial saludo y… ¡Buen Trading! ¡A convertirse en todo unos “Come-pips”!

Douglas J. Parra E.

e-mail: infocanal8@gmail.com

Skype: douglas53500

 

Curva de Beneficios Constantes

 
Warren12:

Gracias por tu aporte, estoy interesado, mi correo es renatott@hotmail.com
 

renatott:
Gracias por tu aporte, estoy interesado, mi correo es renatott@hotmail.com

 

Hola, Buenas Tardes Amigo Renatott

Por favor, disculpa la demora en la respuesta. Te escribo para informarte que ya te envie a tu correo, el material en cuestion.

Espero que lo disfrutes.

Un Saludo Cordial y Buenos Trades 

 

Dando click aquí en este vinculo, podran apreciar el resultado de esta estrategia netamente matematica, en la curva de beneficios
 

 

https://www.mql5.com/es/signals/57705

Señales de trading para MetaTrader 4: CANAL Capital Fund
Señales de trading para MetaTrader 4: CANAL Capital Fund
  • Autor: DOUGLAS PARRA ESPINA
  • www.mql5.com
Parameters:  Account Type: ECN - from US$  Monthly Expected return = 9 - 10% ...
 

 

Además del estupendo material gratuito. Recibe un Bono de 30$ por abrir tu primera cuenta REAL para operar como todo un verdadero PROFESIONAL en el Mercado Forex. ***No se requiere DEPOSITO previo***

Solo tienes que hacer click en el siguiente enlace:

http://clicks.pipaffiliates.com/afs/come.php?id=50&cid=25612&ctgid=17&atype=1 

 

 

  

*Detalle de la cuenta REAL-Micro abierta con el Bróker XM. Obtuve un Bono de 30$ y con apenas una semana de opertiva, obtuve un beneficio de 6.75$ = al 22.5% de rendimiento sobre la inversión 

**La Estrategia que utilice en está cuenta, se basan en los prácticos consejos de ROB BOOKER 

 

Calculadora de Lotes en Forex    ¡GRATIS!

 Cuantas veces usted se hizo estas preguntas:

 ¿Sabes exactamente cuanto de tu capital esta en riesgo en la próxima operación?
¿Conoces el Tamaño exacto de las posiciones que estan en juego cada vez que entras al mercado?
¿Tienes idea de con cuantos LOTES entrar al mercado arriesgando un X porcentaje  de tu cuenta?
¿Te mantienes informado de cual es el valor del pip en el par o los pares que estas operando?

 Si contestaste que NO a cualquiera de estas preguntas, entonces necesitas esta calculadora,

Escribenos al correo: infocanal8@gmail.com

Y con gusto te la enviaremos totalmente GRATIS 

 

12
