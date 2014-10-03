Rob Booker en Español
Saludos a todos los colegas del Social Trading
Espero sinceramente que esten realizando operaciones consistentes y exitosas.
He tenido la fortuna de encontrar un verdadero "clasico" de la literatura motivacional del FOREX. Se trata del libro "La Estrategia 10" del legendario trader de los 10 pips Rob Booker. Lamentablemete no logre hallarlo en la red en idioma español, pero no se me desanimen aún, entre sesión y sesión he logrado un tiempecito... ¡Y lo he traducido al castizo idioma de Cervantes!
Sinceramente lo recomiendo para todos aquellos que desean comenzar en esta apasionante carrera de trader en los Mercados de divisas, y en general para cualquier clase de profesión relasionada a las áreas financieras y bursatiles.
Son menos de 20 páginas llenas de un recorrido denso acerca de las primeras inquietudes sobre el Trading. Realmente Rob Booker lograr llevar al lector con su simpatico humor y capacidad de sintesís, a un entendimiento universal sobre la mecanica del Forex.
El formado del e-libro es en PDF. Si lo desean pueden escribirme al correo: infocanal8@gmail.com y con mucho gusto se los hare llegar de manera totalmente GRATUITA. Y recuerden: "El conocimiento que encontraron GRATIS, denlo a su vez GRATIS al projimo"
¡Que todos tengan un Buen Trading!
Saludos cordiales,
Douglas Parra Espina (Venezuela)
*Analista/Trader
josemiguel1812:
Gracias por la oferta. ¿Me lo remite adjunto a su respuesta?
Buenas tardes Jose Miguel:
Gracias a ti por tu interes sobre el tema.
Si eres tan amable en facilitarme tu correo, ya que el archivo está en formatod PDF, con mucho gusto te lo hare llegar
Recibe un cordial saludo
Douglas Parra
¡Gracias a todos los amigos forista por su extraordinaria
respuesta a la publicación del libro de Rob Booker “El hombre de los 100 pips”.
Rob amablemente ha cedido sus derechos de autor sobre este material, para que
todo aquel trader que desee beneficiarse con su valiosa experiencia dentro del
Mercado de Divisas, pueda hacerlo sin ningún coste exorbitante
El e-libro está completamente en Español y en formato PDF,
por lo tanto es muy rápido de DESCARGAR.
No olviden escribirme a mi correo: infocanal8@gmail.com y
hacer su solicitud hoy mismo.
¡Quizas la diferencia entre ser o NO un trader EXITOSO y
CONSTANTE con las GANANCIAS, sea el haber leído este estupendo libro! ¿Qué espera
para convertirse en un Operador con BENEFICIOS!... ¡Yo lo leí y honestamente
marco la diferencia en un antes y un después!
Reciban un Cordial saludo y… ¡Buen Trading! ¡A convertirse
en todo unos “Come-pips”!
Douglas J. Parra E.
e-mail: infocanal8@gmail.com
Skype: douglas53500
renatott:
Gracias por tu aporte, estoy interesado, mi correo es renatott@hotmail.com
Hola, Buenas Tardes Amigo Renatott
Por favor, disculpa la demora en la respuesta. Te escribo para informarte que ya te envie a tu correo, el material en cuestion.
Espero que lo disfrutes.
Un Saludo Cordial y Buenos Trades
Dando click aquí en este vinculo, podran apreciar el resultado de esta estrategia netamente matematica, en la curva de beneficios
https://www.mql5.com/es/signals/57705
- Autor: DOUGLAS PARRA ESPINA
- www.mql5.com
