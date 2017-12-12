Calculadora de Riesgo Forex
Gracias por la utilidad.
Gracias a ti amigo Henry por tu amables interés.
¡Felicitaciones por tu gran trabajo! Tienes un excelente rendimiento en la cuenta que administras, seguramente se te subscribirán decenas de nuevos clientes. Que continuen tus éxitos por todo este año.
Saludos cordiales
Douglas Parra
Trader
Con la Calculadora de Riesgo Forex, se incrementan potencialmente las ejecuciones de ordenes TAKE PROFIT, mientras que los Stop Loss, se ven reducidos significativamente, gracias a la correcta ubicación de los mismos, dando una distancia prudente donde la operación se pueda desarrollar con el espacio suficiente... ¡No más saltos prematuros de Stop Loss!
Tan solo una muestra de ultimas operaciones, el usuario puede hacer zoom en la columna de la fecha de ejecución
Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo gratuitamente y compartir este trabajo tuyo, saludos
Saludos amigo te envie una correo, para ver si me puedes facilitar esa herramienta para calcular los riesgos, Gracias
Muy buena herramienta!
Por favor hazmela llegar por mensaje privado, estoy interesado en empezar a usarla. No tienes algún video tutorail que simplifiques la explicación?
muchas gracias amigos por esta valiosa ayuda :D
Buenas Tardes amigos, colegas y entusiastas del Forex en habla hispana:
Hoy quisiera traerles un sencillo aporte para la Gestión Monetaria en cualquier sistema o estrategia de trading, se trata de una útil, práctica y bastante MEJORADA
CALCULADORA DE RIESGO PARA FOREX.
Como mencione, es bastante sencilla de manipular, apenas le debemos ingresar 3 datos y ella sola hace todos los calculos para que una operación se ajuste a nuestra Gestión de Riesgo.
En fin, una herramienta Super-Completa que seguramente le aliviara parte del engorroso trabajo a más de uno.
Por si fuera poco, está gestora de posiciones en base al riesgo, viene junto a un sencillo Sistema completo de Trading, que la complementa. Les aseguro que he obtenido una interesante y
nada despreciable cantidad de Pips x Semana... ¡Alrededor de 100 y en modo de riesgo conservador!
La Calculadora es TOTALMENTE GRATIS, solo escribanme a este correo: infocanal8@gmail.com y con muchisimo gusto se las hare llegar en la brevedad posible.
No olviden compartirla con familiares, amigos e interesados en las finanzas electronicas. Seguramente será un buen tema de conversación para todos los conocedores.
Saludos cordiales y ¡MUCHISIMO EXITO EN SUS OPERACIONES!
Atte.
DOUGLAS PARRA ESPINA
Trader & gestor de riesgo en CANAL Trading Desk