dibujar líneas

Hola amigos, quisiera saber cómo se trazan líneas que no sean tendencias, es decir, trozos de líneas para medir expansiones...etc
 
uvas:
No sé si es exactamente a lo que refieres, pero prueba a ver si dices esto:

Dibuja una línea de tendencia, selecciónala, click derecho y entra en propiedades de la línea, vete a parámetros y deselecciona "Ray"



 
Enrique Enguix Vino:

Sí, justo es eso lo que buscaba. Muchas gracias. Sabrías decirme si se pueden poner rectángulos..círculos...etc también?
 
uvas:
Si, claro que se puede. Pero no hay que buscar mucho para encontrarlo en el menú. Insertar>Shapes y ahí te salen las figuras geométricas

 
Enrique Enguix Vino:
Es cierto, lo tenía en frente de mis narices y no lo veía jaja. Muchas gracias :)
