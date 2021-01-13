dibujar líneas
Hola amigos, quisiera saber cómo se trazan líneas que no sean tendencias, es decir, trozos de líneas para medir expansiones...etc
uvas:
No sé si es exactamente a lo que refieres, pero prueba a ver si dices esto:
Dibuja una línea de tendencia, selecciónala, click derecho y entra en propiedades de la línea, vete a parámetros y deselecciona "Ray"
Enrique Enguix Vino:Sí, justo es eso lo que buscaba. Muchas gracias. Sabrías decirme si se pueden poner rectángulos..círculos...etc también?
uvas:Si, claro que se puede. Pero no hay que buscar mucho para encontrarlo en el menú. Insertar>Shapes y ahí te salen las figuras geométricas
Sí, justo es eso lo que buscaba. Muchas gracias. Sabrías decirme si se pueden poner rectángulos..círculos...etc también?
Enrique Enguix Vino:Es cierto, lo tenía en frente de mis narices y no lo veía jaja. Muchas gracias :)
Si, claro que se puede. Pero no hay que buscar mucho para encontrarlo en el menú. Insertar>Shapes y ahí te salen las figuras geométricas
