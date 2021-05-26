mt4 demasiado lento
buenas donde me puedo contactar porque mi mt4 es demasiado lento en mi pc
A mi tampoco me tira...por favor, ayuda.
jejejejejejejej, ve a Lourdes!!!!
Puse una vela a la virgen de Montserrat... Eso también vale?
Puede ser lento por varias factores, quizá tu internet no es buena o tu pc es muy básico.
Yo uso un AMD Ryzen 9 3950X a 4.70 GHz con 16 nucleos y 32 hilos, es decir...que en MT5 es igual a tener 32 cores. :)
Obviamente si no lo acompañas con 128GB de memoria no tira...debe haber un buen equilibrio core/ram. Cada core en un BT de 5-6 años necesita lo menos 3 o 4GB....4x32=128GB.
