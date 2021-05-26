mt4 demasiado lento

buenas donde me puedo contactar porque mi mt4 es demasiado lento en mi pc
 

Hola, podria ser que tu pc no pueda con la plataforma y que ademas soporte mucho historial de barras??

Saludos

 
Yo contactaría con la tienda de pc's. Mt4 es un programa muy ligero. Todo lo que lleva incluido va perfectamente rápido en cualquier pc que sea "normal". Otra cosa es que hayas metido algún indicador o expert con mucha carga de objetos gráficos y multiframe. Que entonces la culpa es de ese programa, y hay que optimizarlo mejor (eso es cosa del autor). Yo he tenido que modificar indicadores para quitarle carga. A mt4 le cuesta un poco. El problema está en que solo funciona con uno de los procesadores del pc
 

A mi tampoco me tira...por favor, ayuda.

 
jejejejejejejej, ve a Lourdes!!!!

 
Rosa Maria Tena Aguirrezabaljejejejejejejej, ve a Lourdes!!!!

Puse una vela a la virgen de Montserrat... Eso también vale?

 
Con ese Pc, no se no se.  

yo tiria por el black friday , jejejeje

 
Puede ser lento por varias factores, quizá tu internet no es buena o tu pc es muy básico.

 
Ese aún tira para años! 😂Jaja.
Yo tengo un i3 en el que mt4 corre perfectamente. En un dual core del año la pera, también funciona bien. Aunque los backtests son algo más lentos. Y en el i7 que trabajo no noto la diferencia con el i3. 
 
Obviamente si no lo acompañas con 128GB de memoria no tira...debe haber un buen equilibrio core/ram. Cada core en un BT de 5-6 años necesita lo menos 3 o 4GB....4x32=128GB.

 
Con ese pepinaco los backtest te deben durar 2 minutos!!! Está genial. A mi el mío para backtest es verdad que algunas veces me quita las ganas, porque sé que si me paso de parámetros, 4 horas me tarda fijo
