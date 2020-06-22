Lotes
En la lista de instrumentos (Observación del Mercado), haga click derecho sobre un símbolo y vaya a 'Especificación'.
Vera las propiedades de dicho símbolo/instrumento. Observe que entre ellas está la de Volumen máximo, mínimo y Paso de volumen.
- Volumen máximo: Máximo de lotes que puede abrir tanto en una sola operación como en varias sobre ese símbolo/instrumento.
- Volumen mínimo: Mínimo de lotes que puede abrir tanto en una sola operación como en varias sobre ese símbolo/instrumento.
- Paso de volumen: Paso mínimo de lotes.
Cada bróker suministra los símbolos/instrumentos con sus propias especificaciones. En unos el mínimo puede ser de 0.01 lotes y en otro 0.10 o 1.00, por ejemplo.
Debe también tener en cuenta el apalancamiento y el balance. En cualquier caso siempre que intuya que pueda existir un error fíjese en la pestaña 'Diario'. Ahí debería ver que tipo de problema tiene, si es por falta de capital, etc.
Saludos y suerte.
buenas tardes, soy nuevo en esto del trading y tengo una pregunta seguro que será fácil, tengo una cuenta demo de MT5 y no entiendo porque no me deja comprar 2, 3 ,4 o 5 lotes de cualquier mercado... haber si alguien por favor esta tan amable de explicármelo, porque entiendo que con 10000€ de banca será exactamente igual que si lo hiciera en real, al meter una orden tengo que estar constantemente modificando lotes, paso por ejemplo de 2 lotes a 0.20 en el índice del Dax por ejemplo y cuando quiero entrar pues el precio prácticamente se ha ido.
Perdonar mi ignorancia y muchas gracias por contestar.