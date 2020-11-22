Diferencias entre los resultados de un backtest y una cuenta real con los EA - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Yo tengo sólo un EA trabajando.
Es gratuito, bandas de bollinger, un grid muy prudente y un stop loss de 300 euros. Cierro y vuelvo a empezar. Y estoy ganando cosa que no he comseguido comprando 18 EA´s
Es increible que un moderador del foro reconozca que cualquier EA se pueda trampear y te invite a comprarlo o venderlo para probarlo en una demo
Veamos...empezamos mal.
1.- Ni he invitado a comprar, ni a vender. No invente.
2.- Negar lo evidente seria aún peor. ¿Prefiere que diga que no se pueden trampear? Entonces estaría replicándome que sí lo son. ¿O me equivoco? Pues aclarese. ¿Prefiere la verdad o que mienta para que me llame mentiroso?
3.- Se pueden trampear, pero como es EVIDENTE, aquí los productos se prueban antes de publicarlos. Lo cual no quita que haya una nueva invención que no sepamos y nos la cuelen. Es por ello que SIEMPRE es mejor probarlos en una demo. Es de primero de parvulario en este mundillo.
1. Me he equicocado quería decir alentado
"en el tiempo que lleva preguntando en el foro podría haberlo probado desde hace varias semanas en vivo"
2. Cierto, se agradece la sinceridad
3. Era lo que esperaba que dijese un moderador. Que los EA´s pasan unos filtros de muchísima calidad
Pesnsé que me iban a echar del foro. Aunque si me echan y me apetece volver puedo hacer como muchos vendedores de EA´s que cuando les pillan desaparecen y vuelven a aparecer con otro nombre. Y a seguir vendiendo EA´s de muchísima calidad.
Con esto me despido.
1. Me he equicocado quería decir alentado
"en el tiempo que lleva preguntando en el foro podría haberlo probado desde hace varias semanas en vivo"
2. Cierto, se agradece la sinceridad
3. Era lo que esperaba que dijese un moderador. Que los EA´s pasan unos filtros de muchísima calidad
Pesnsé que me iban a echar del foro. Aunque si me echan y me apetece volver puedo hacer como muchos vendedores de EA´s que cuando les pillan desaparecen y vuelven a aparecer con otro nombre. Y a seguir vendiendo EA´s de muchísima calidad.
Con esto me despido.
1.- Infórmese mejor, nuestro amigo lo tiene comprado desde hace semanas y lleva ese mismo tiempo pidiendo consejos de todo tipo. "Estoy probando EA (gratis y de pago)"
2.- Independientemente de esto que comenta que desaparecen y aparecen con otro nombre, es responsabilidad de uno asegurarse de lo que compra. Aquí y en la China continental.
Lo que es indiscutible es que cuando haces un BT con MT5 faltan datos....no sé si la relevancia en los resultados es mucha o poca, pero lo cierto es que perfecto no es...
Es perfecto....el tema es que los históricos los proporciona el broker. Y si está usando el servidor DEMO de MetaQuotes, lea el pie de página de esta web "No es un bróker, no hay cuentas comerciales reales", por lo que tampoco se les puede culpar de que los datos no sean precisos.
El probador hace su función y es de lo mejor que encontrara sin soltar un euro.
Ok, gracias, creo que merece la pena pagar un poquito por tener los datos reales...me has ayudado mucho! ;)
Ok, gracias, creo que merece la pena pagar un poquito por tener los datos reales...me has ayudado mucho! ;)
En realidad no hace falta pagar...solo buscar un bróker en condiciones que ofrezca buenos históricos. Al menos en MT5, MT4 es otra historia y no lo recomiendo.
Saludos!
Bueno, al final he preferido pagar un poco para ver si realmente afecta en el Back Test la calidad de los datos del historial que proporciona un Broker "bueno" como el que utilizo y el historial de Dukascopy.
La realidad es que, aunque hay diferencia en los datos del BT, esta es bastante pequeña:
El símbolo EUR_USD es el del historial que proporciona mi Broker.
El símbolo EUR_USD_mt5_ticks es el de Dukascopy.
Sacad vuestras propias conclusiones comparando ambos BT.
Una cosa que me ha resultado muy curiosa es que en ambos casos la calidad del historial es del 100% según el BT, pero los resultados son algo diferentes....a lo mejor es por un tema del horario del broker y el del historial....no sé...
All work stages are displayed to the right of the description/comments. To proceed to the next step, confirm the current one by placing a tick next to it. After that, click "Next step".