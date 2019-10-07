Error al subir el fichero x4

Quiero subir el fichero X4 de un expert advisor y aparece error, sabéis como se puede solucionar eso?
 
Hola amigo, como estas?
A donde lo quieres subir? a codebase? al foro? al market?
 
Hola, LO quiero subir al market 

 
Amigo, comparte una captura del error,
pero  empieza por confirmar que tiene la propiedad "strict" y, si mal no recuerdo, los productos del market no permiten DLLs, asi que revisa que  no contenga DLLs.

 
Me dan esos errores @Miguel Antonio Rojas Martínez
Archivos adjuntos:
2019-10-05_v2h.png  30 kb
 

Saludos


En realidad hay EA que tengan ese acierto? hay un promedio que se pueda decir, los EA tienen entre XX y XX de acierto?


Hay muchísimos EA gratuitos en este sitio, como hago para conseguirme uno bueno para invertir un dinerito?


Me podrían dar unas guías o pautas para el trading automático usando los EA gratuitos de este portal?

 

Hola Miguel, e hablado con el programador que lo izo, y me dice que tiene un chequeo inicial de seguridad de lotes, para asegurar que el usuario no pone un lote invalido y a lo mejor será eso .

aquí te adjunto en el probador los errores que me dan .

Archivos adjuntos:
2019-10-06_i27.png  30 kb
 
Pero podes probarlo en el tester y termina el test ok? (por que en la imagen que adjuntas aparece que has parado el backtest  de manera voluntaria antes de terminar)
Entonces, debes confirmar si en el tester termina bien ese test

Pregunto de nuevo ¿al compilarlo en el editor de codigo, te da alguna advertencia?

Finalmente, me das a entender que no has hecho tu el codigo y por ende, es obvio que no sera facil que encuentres el error.
Normalmente hay que manejar bien la programacion, para poder resolver los "problemas" que el  sistema evidencia cuando queremos subir un archivo a la tienda
 
Aquí te mando otra vez del código y también del test sin pararlo yo .
Archivos adjuntos:
2019-10-06_33z.png  5 kb
2019-10-06_p57.png  85 kb
 
Bueno, el codigo no da error,  asi que por ese lado parece que talvez no este el problema

lo que me doy cuenta es que parece que no abrio ninguna operacion,  (talvez solo tomaste una parte del resultado)
Pero esos resutados de "Error" (hablando de tu captura del backtest) no son los responsables del fallo, porque es error en la data, mas no en la ejecucion!
 
Si solo e buscado los errores  del test, lo demás va bien, por eso no entiendo porque no deja subir, solo aparece al arrancar el robot luego hasta el final va todo bien.
Archivos adjuntos:
2019-10-06_9109.png  104 kb
