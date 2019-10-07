Error al subir el fichero x4
Quiero subir el fichero X4 de un expert advisor y aparece error, sabéis como se puede solucionar eso?
Hola amigo, como estas?
A donde lo quieres subir? a codebase? al foro? al market?
Miguel Antonio Rojas Martinez:
Miguel
Antonio Rojas Martínez:
Hola, LO quiero subir al market
Me dan esos errores @Miguel Antonio Rojas Martínez
Archivos adjuntos:
2019-10-05_v2h.png 30 kb
Saludos
En realidad hay EA que tengan ese acierto? hay un promedio que se pueda decir, los EA tienen entre XX y XX de acierto?
Hay muchísimos EA gratuitos en este sitio, como hago para conseguirme uno bueno para invertir un dinerito?
Me podrían dar unas guías o pautas para el trading automático usando los EA gratuitos de este portal?
Hola Miguel, e hablado con el programador que lo izo, y me dice que tiene un chequeo inicial de seguridad de lotes, para asegurar que el usuario no pone un lote invalido y a lo mejor será eso .
aquí te adjunto en el probador los errores que me dan .
Archivos adjuntos:
2019-10-06_i27.png 30 kb
Pero podes probarlo en el tester y termina el test ok? (por que en la imagen que adjuntas aparece que has parado el backtest de manera voluntaria antes de terminar)
Entonces, debes confirmar si en el tester termina bien ese test
Pregunto de nuevo ¿al compilarlo en el editor de codigo, te da alguna advertencia?
Finalmente, me das a entender que no has hecho tu el codigo y por ende, es obvio que no sera facil que encuentres el error.
Normalmente hay que manejar bien la programacion, para poder resolver los "problemas" que el sistema evidencia cuando queremos subir un archivo a la tienda
Aquí te mando otra vez del código y también del test sin pararlo yo .
Archivos adjuntos:
2019-10-06_33z.png 5 kb
2019-10-06_p57.png 85 kb
Bueno, el codigo no da error, asi que por ese lado parece que talvez no este el problema
lo que me doy cuenta es que parece que no abrio ninguna operacion, (talvez solo tomaste una parte del resultado)
Pero esos resutados de "Error" (hablando de tu captura del backtest) no son los responsables del fallo, porque es error en la data, mas no en la ejecucion!
Miguel Antonio Rojas Martinez:Si solo e buscado los errores del test, lo demás va bien, por eso no entiendo porque no deja subir, solo aparece al arrancar el robot luego hasta el final va todo bien.
Archivos adjuntos:
2019-10-06_9109.png 104 kb
