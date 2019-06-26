Programación de una EA

Nuevo comentario
 

Buenas. soy nievo con el tema de programación y demás, me gustaría hablar con alguien que tenga experiencia y entienda el lenguaje de metatrader 4 o 5 y poder comentarle lo que me gustaría hacer y si se puede hacer.

Gracias.

 
Bueno buenos días tengo una cuenta abierta en mql4 y necesito que un asesor por favor se comunique conmigo.  un asesor se estaba comunicando conmigo y me hizo abrir me hizo abrir una operación la cual hasta la fecha sigue abierta y como ya no se ha comunicado conmigo no puedo cerrar esta operación y la verdad que necesito que esta operación sea cerrada ya que yo no lo puedo hacer porque desde la app que tengo no me permite hacer ningún no hay ninguna parte que indiquen dónde mm e permita cerrar esta operación por favor necesito que alguien se comunique conmigo. 

 
capitaltrader9:

Buenas. soy nievo con el tema de programación y demás, me gustaría hablar con alguien que tenga experiencia y entienda el lenguaje de metatrader 4 o 5 y poder comentarle lo que me gustaría hacer y si se puede hacer.

Gracias.

Puedes contratar un desarrollador para que lo haga por ti en el apartado freelance.
 
capitaltrader9:

Buenas. soy nievo con el tema de programación y demás, me gustaría hablar con alguien que tenga experiencia y entienda el lenguaje de metatrader 4 o 5 y poder comentarle lo que me gustaría hacer y si se puede hacer.

Gracias.

hola yo se programar mt4 mt5 , decime que necesitas 

 

hola henanotta, te puedo hacer una consulta...
tengo un indicador que entre otras cosas me permite seleccionar todos los objetos del grafico a la vez, apretando la letra P en el teclado,

me gustaria saber cual es la funcion en el lenguaje MQL4 que me permite hacer esto, pero no tengo el archivo .mq4 para verlo

vos sabrias decirme cual es esa funcion?
desde ya muchisimas gracias

 

no soy programador no entiendo para que haces eso 

yo quiero hacer unas cosas tambien pero no se de donde sacar las cosas

por ejemplo quiero cambiar de par indice accion o lo que sea rapidamente con un solo toke y que se me inserte en mi panel te times frames sin tener que cargar perfiles, por que se me sobre carga la plataforma , y otra cosa no me soporta mis script , si lo hace parcialmente pero cuando lo  cargo de mas instrumetos deja de funcionar , dicen que es la ram pero no lo se , si que se me relentiza la plataforma y funciona parcial es script

 

No importa para que lo hago, lo hago, lo uso, y lo necesito.
Y pense que eras programador porque en el mensaje anterior dijiste - Hola yo se programar mt4 mt5, decime que necesitas

En fin...

 

Interesante conversación, voy a por palomitas

Interesante conversación

 
xrposto:

hola henanotta, te puedo hacer una consulta...
tengo un indicador que entre otras cosas me permite seleccionar todos los objetos del grafico a la vez, apretando la letra P en el teclado,

me gustaria saber cual es la funcion en el lenguaje MQL4 que me permite hacer esto, pero no tengo el archivo .mq4 para verlo

vos sabrias decirme cual es esa funcion?
desde ya muchisimas gracias

Hola amigo, espero que esto te pueda ayudar.

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {


 if(lparam==80)
 {

 int obj_total=ObjectsTotal(); 
 string name; 
 for(int i=0;i<obj_total;i++) 
    { 
 name = ObjectName(i); 
 
       
 ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
 ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,true);
    }

}

}
 
Roger Perez Lugo:

Hola amigo, espero que esto te pueda ayudar.

Buenisimo Roger, lo pruebo estos dias y te aviso.
Como sea, ya te agradezco muchisimo !!!
 
xrposto:
Buenisimo Roger, lo pruebo estos dias y te aviso.
Como sea, ya te agradezco muchisimo !!!

No hay problema amigo, cualquier problema que tengas me puedes contactar y con gusto te ayudo. Saludos..

12
Nuevo comentario