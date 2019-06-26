Programación de una EA
Buenas. soy nievo con el tema de programación y demás, me gustaría hablar con alguien que tenga experiencia y entienda el lenguaje de metatrader 4 o 5 y poder comentarle lo que me gustaría hacer y si se puede hacer.
Gracias.
hola yo se programar mt4 mt5 , decime que necesitas
hola henanotta, te puedo hacer una consulta...
tengo un indicador que entre otras cosas me permite seleccionar todos los objetos del grafico a la vez, apretando la letra P en el teclado,
me gustaria saber cual es la funcion en el lenguaje MQL4 que me permite hacer esto, pero no tengo el archivo .mq4 para verlo
vos sabrias decirme cual es esa funcion?
desde ya muchisimas gracias
no soy programador no entiendo para que haces eso
yo quiero hacer unas cosas tambien pero no se de donde sacar las cosas
por ejemplo quiero cambiar de par indice accion o lo que sea rapidamente con un solo toke y que se me inserte en mi panel te times frames sin tener que cargar perfiles, por que se me sobre carga la plataforma , y otra cosa no me soporta mis script , si lo hace parcialmente pero cuando lo cargo de mas instrumetos deja de funcionar , dicen que es la ram pero no lo se , si que se me relentiza la plataforma y funciona parcial es script
No importa para que lo hago, lo hago, lo uso, y lo necesito.
Y pense que eras programador porque en el mensaje anterior dijiste - Hola yo se programar mt4 mt5, decime que necesitas
En fin...
Interesante conversación, voy a por palomitas
Hola amigo, espero que esto te pueda ayudar.
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if(lparam==80) { int obj_total=ObjectsTotal(); string name; for(int i=0;i<obj_total;i++) { name = ObjectName(i); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,true); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTED,true); } } }
Como sea, ya te agradezco muchisimo !!!
Buenisimo Roger, lo pruebo estos dias y te aviso.
No hay problema amigo, cualquier problema que tengas me puedes contactar y con gusto te ayudo. Saludos..
Buenas. soy nievo con el tema de programación y demás, me gustaría hablar con alguien que tenga experiencia y entienda el lenguaje de metatrader 4 o 5 y poder comentarle lo que me gustaría hacer y si se puede hacer.
Gracias.