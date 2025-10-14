Librerías: BestInterval - página 29
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Hola!
Aparece un error durante la compilación, ¿a alguien le ha pasado?
He buscado en el foro y creo que no se ha comentado.
aparece un error durante la compilación.
Añade estas líneas a Deal.mqh.
¡Hola!
Me da un error al compilar, ¿a alguien le ha pasado?
He buscado en el foro, creo que no se ha comentado.
Me ha servido de ayuda.
Gracias.