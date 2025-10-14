Librerías: BestInterval - página 29

Nuevo comentario
 

¡Hola!

Aparece un error durante la compilación, ¿a alguien le ha pasado?

He buscado en el foro y creo que no se ha comentado.

Archivos adjuntos:
ys.jpg  31 kb
 
Dmitrii Verevkin #:

aparece un error durante la compilación.

Añade estas líneas a Deal.mqh.

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
  #ifdef __MQL5__
    Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
  #else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
    Deals[this.Index].ToNull();
  #endif // __MQL5__

    return;
  }
  
  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*esto.*/ DEAL_BASE::operator=(bDeal); // https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633
    
    return;
  }  
};
 
Dmitrii Verevkin #:

¡Hola!

Me da un error al compilar, ¿a alguien le ha pasado?

He buscado en el foro, creo que no se ha comentado.

Me ha servido de ayuda.

Gracias.

1...2223242526272829
Nuevo comentario