Библиотеки: BestInterval - страница 29
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Привет!
при компиляции появляется ошибка. никто не сталкивался?
поискал по форуму , вроде не обсуждалось
при компиляции появляется ошибка.
Добавьте в Deal.mqh эти строки.
Привет!
при компиляции появляется ошибка. никто не сталкивался?
поискал по форуму , вроде не обсуждалось
помогло
спасибо!
Пожалуйста, помогите Как можно решить эту проблему? Есть ошибки после компиляции.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/771302
Значительно ускорены вычисления.
Было.
Стало.
Оптимизация ускоряется в несколько раз.
Какие файлы были обновлены?