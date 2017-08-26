Dudas sobre el Stop Loss
- se me ha cerrado la operación sin tocar el stop loss
- Nuevas ordenes en un mismo par
- Errores, fallos, preguntas
Yo recomiendo desinstalar :V
Buenas tardes, soy nuevo y tengo problemas con el stop loss, pasa que en dos ordenes que he realizado les he indicado un Stop loss y un Take profit respectivamente y resulta que se me activa primero el Stop Loss que el Take Profit aun cuando el precio estuvo primero mas cerca del Take Profit, he revisado varias veces la imagen y no veo donde esta el problema o no se hacerlo, si alguien me puede ayudar con esto se lo agradecería.
Adjunta imágenes tanto del chart como de las operaciones. O tu broker es muy trol, o algo hiciste mal.
Incredibol ...
Yo recomiendo desinstalar :V
Windows? XD
Windows? XD
Jajaja, sabía que te haría gracia.
Desde luego este post es para enmarcar ... así tal cual lo explica he valorado y he propuesto la solución mas optima y eficiente para este caso concreto.
Jajaja, sabía que te haría gracia.
Desde luego este post es para enmarcar ... así tal cual lo explica he valorado y he propuesto la solución mas optima y eficiente para este caso concreto.
Jajajajaj...lo que yo diga...un día de estos entra alguien diciendo que el precio le hizo un looping.
Buenos días Señores, gracias por responder, el Windows es 10 Pro, y hasta hora lo estoy haciendo en una cuenta DEMO de MT5, en la imagen puse la operación, la orden la puse en un grafico de 1M no se si sea eso, porque creo que estoy queriendo operar en periodos muy pequeños, también le agradezco si me pueden confirmar eso...
Todo esa bien, es el spread. Ve a configuración y activa poder ver el precio Ask. Veras como el precio toco el SL.
Buenos días Señores, gracias por responder, el Windows es 10 Pro, y hasta hora lo estoy haciendo en una cuenta DEMO de MT5, en la imagen puse la operación, la orden la puse en un grafico de 1M no se si sea eso, porque creo que estoy queriendo operar en periodos muy pequeños, también le agradezco si me pueden confirmar eso...
Ahora si, mira a esas horas de la noche cercanas a las 00:00h se restablecen los spreads, hay dos valores que marcan el precio actual, el valor ASK y el valor BID, puedes activar en
| graficos >> propiedades |
la opción de ver ambas lineas. Pues como decía a esas horas ASK y BID se separan bastante, varios pips, y si tienes como en este caso una venta y el ASK toca tu linea de stoploss efectivamente se cierra la operación sin que necesariamente la vela quede dibujada.
La distancia en la que has ubicado tu stop es muy corta, de apenas 3 pips, no es muy recomendable poner el stop tan cerca y totalmente no recomendable a esa hora, hay que darle mas holgura para que no pasen estas cosas.
Mucha suerte con tus próximas operaciones.
Un saludo.
Acuérdate del lopping...tiempo al tiempo. Jajajaj
Buen fin de semana!! ;)Por cierto, no es que se restablezcan como tal, es falta de liquidez por parte de las instituciones que la ofrecen. Date cuenta que es el único momento del día que no hay ningún mercado (importante) abierto.
Acuérdate del lopping...tiempo al tiempo. Jajajaj
Buen fin de semana!! ;)
Jajajaja ni te imaginas lo que me he reido antes con esa intentando imaginarmelo, que buena Miguel!!, espero que cuando pase almenos hagan captura de pantalla!! jajaja.
Buen fin de semana compañero.
