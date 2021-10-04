COMO SOLICITAR UN REEMBOLSO DE COPIA DE SEÑALES
Hola quisiera saber como hago para cancelar el servicio de señal y que se me devuelva mi dinero , actualmente en mi cuenta sale como congelado
quiero saber el proceso que debo de hacer para solicitar dicho reembolso
hola sera que me devuelvan mi dinero o por lo menos lo proporcional a los dias
ya que este proveedor mas bien me destroso la cuenta de forex, nada que ver
con el servicio que provee
Luego de que inviertas tu dinero es muy difícil que te hagan un reembolso. Por eso busca la manera de comenzar a operar nuevamente a veces el programa cierra automáticamente esas cuentas que tiene bajo capital y no tienen movimiento durante un cierto tiempo el cual ellos estipulan en sus normativas! Habla con servicio técnico.
Luego de que inviertas tu dinero es muy difícil que te hagan un reembolso. Por eso busca la manera de comenzar a operar nuevamente a veces el programa cierra automáticamente esas cuentas que tiene bajo capital y no tienen movimiento durante un cierto tiempo el cual ellos estipulan en sus normativas! Habla con servicio técnico.
en mi caso me bloquearon el acceso a la plataforma, siguen operando ellos, no responde nadie a pesar de que he enviado emails a todas las direcciones de la web...THE CAPITAL STOCKS. Alguna solucion por favor? Gracias
Ninguna...lamentablemente le han estafado.
Solo le queda aprender del error y aprender a elegir broker, asegurarse que está bien regulado, en que país se halla, etc.
"Creemos que es mejor tener precaución por que: es un broker no regulado, tiene base en países muy poco seguros, al buscar reseñas sobre The Capital Stock realmente no encontramos ninguna otra reseña, lo que nos hace pensar que se trata de un broker sin trayectoria. Sugerimos tener precaución.
Menciona ser parte de Kleinman Enterprise LTD, al igual que un broker con una reputación muy negativa, y ya advertido por reguladores europeos, el broker VirtualStocks.
Atención: en junio de 2020 la CNMV (regulador financiero de España ) ha añadido a The Capital Stock a su lista negra de brokers no autorizados."
SI NO ME LO INGRESAN IRE A DENUNCIAR PORQUE TENGO TODAS LAS CONVERSACIONES GRABADAS Y LA CABRONA QUE ME ATENDIO QUE SE LLAMA SELENA SANTORO
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola quisiera saber como hago para cancelar el servicio de señal y que se me devuelva mi dinero , actualmente en mi cuenta sale como congelado
quiero saber el proceso que debo de hacer para solicitar dicho reembolso