COMO SOLICITAR UN REEMBOLSO DE COPIA DE SEÑALES

Hola quisiera saber como hago para cancelar el servicio de señal y que se me devuelva mi dinero , actualmente en mi cuenta sale como congelado

quiero saber  el proceso que debo de hacer para solicitar dicho reembolso

 
https://www.mql5.com/es/contact

hola sera que me devuelvan mi dinero o por lo menos lo proporcional a los dias

ya que este proveedor mas bien me destroso la cuenta de forex, nada que ver

con el servicio que provee 

 

Luego de que inviertas tu dinero es muy difícil que te hagan un reembolso. Por eso busca la manera de comenzar a operar nuevamente a veces el programa cierra automáticamente esas cuentas que tiene bajo capital y no tienen movimiento durante un cierto tiempo el cual ellos estipulan en sus normativas! Habla con servicio técnico. 

 
en mi caso me bloquearon el acceso a la plataforma, siguen operando ellos, no responde nadie a pesar de que he enviado emails a todas las direcciones de la web...THE CAPITAL STOCKS. Alguna solucion por favor? Gracias
 
Ninguna...lamentablemente le han estafado.

Solo le queda aprender del error y aprender a elegir broker, asegurarse que está bien regulado, en que país se halla, etc.

"Creemos que es mejor tener precaución por que: es un broker no regulado, tiene base en países muy poco seguros, al buscar reseñas sobre The Capital Stock realmente no encontramos ninguna otra reseña, lo que nos hace pensar que se trata de un broker sin trayectoria. Sugerimos tener precaución.

 Menciona ser parte de Kleinman Enterprise LTD, al igual que un broker con una reputación muy negativa, y ya advertido por reguladores europeos, el broker VirtualStocks. 

Atención: en junio de 2020 la CNMV  (regulador financiero de España ) ha añadido a The Capital Stock a su lista negra de brokers no autorizados."

 
QUIERO CERRAR MI CUENTA Y QUE SE ME DEVUELVA  MI DINERO
 
SI NO ME LO INGRESAN IRE A DENUNCIAR PORQUE TENGO TODAS LAS CONVERSACIONES GRABADAS Y LA CABRONA QUE ME ATENDIO QUE SE LLAMA SELENA SANTORO
 
Desde Metaquotes, que es la página en la que estás escribiendo, nadie te llama, nadie te escribe, nadie te reclama, no te buscan ni te tratan de convencer. 

Desde el foro, y los centenares de miembros que lo componen, tampoco nos importa mucho lo que has escrito en ese mensaje. Simplemente te ha engañado TU BROKER, o un REPRESENTANTE FALSO de un bróker. 

Y ya está bien de falsa compasión y comprensión, seguramente te ha engañado porque no eres muy hábil, no eres muy precavido, y no te has leído ningún contrato ni nada. En lugar de grabar las conversaciones, googlea y mira referencias de ese broker, empresa, asesoría o en donde te hayas metido; lee contratos y asegurate de todo antes de meter tu dinero.

Voy a repetir el ejemplo de otras veces: Metaquotes es el concesionario, y te vende el vehículo. Acto seguido te vas a ponerle combustible a la gasolinera que es el Broker, y te echan agua.
Y vuelves al concesionario a quejarte de que el coche no funciona. Pues en toda esta historia, los que estamos leyendo esto simplemente somos otros usuarios que tienen un coche parecido al tuyo.

Así que bueno, como que las primeras veces dices: "pobre". Pero con el paso del tiempo ya piensas: "pobre iluso, otro más". Por cierto, escribir en mayúsculas es de mala educación.

Como consejo: vete a denunciarlo, pero a la policía o las autoridades de tu país. Aquí eso ni pinta nada ni interesa a nadie. Eso sí, asegurate que tienes algo que denunciar, porque Selena Santoro quizá se llama Francisca González, y ya no usa ese teléfono móvil
 
