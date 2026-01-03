Discusión sobre el artículo "Cómo suscribirse a las Señales Comerciales" - página 116
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Depende de cuando pagaste
Usted puede comprobar este enlace para la suscripción: https://www.mql5.com/es/signals/subscriptions
Y si usted ve su suscripción en este enlace a fin de utilizar el procedimiento / instrucciones en este post #1148 sobre HowTo.
El brocker es Tickmill metatrader4!
El pago está hecho y aparece en el balance pero cuando haces click en suscribir recibes la notificación de suscripción fallida (imagen de abajo)
¡El brocker es Tickmill metatrader4!
¿Ves un mensaje rojo de advertencia en la parte superior de tu página de perfil 'las operaciones financieras son limitadas'?
https://www.mql5.com/es/users/yr2
Si es así, necesitas contactar con el Service Desk para eliminar esta limitación de tu cuenta MQL5.
Entonces podrá completar la configuración de su suscripción a la señal o suscribirse de nuevo, si su suscripción anterior ha sido cancelada.
¿Cómo puedo saber qué broker utiliza un proveedor de señales?
Edición del moderador
Su pregunta ya ha sido contestada. Usted también recibió una respuesta a la misma pregunta aquí. Por favor, deje de spam esta pregunta.
El proveedor de la señal puede cambiar los corredores en el tiempo desde que comenzó el comercio de copia aquí.
Una señal es un derivado de una cuenta de trading. Es técnicamente imposible cambiar la cuenta de trading (o el broker) de una señal existente.
Por favor, deje de publicar duplicados persas de sus mensajes. Por favor, utilice sólo el idioma que coincida con la sección de idioma elegido del sitio.
Hola. Mi abonado no tiene operaciones copiadas. Recibe notificaciones sobre operaciones abiertas y cerradas. Dice "símbolo no encontrado". Por favor, si existe, facilítenme un enlace a un tutorial sobre este tema.
Esto puede deberse a que algunos símbolos no pasan el mapeo, por ejemplo
-----------------------------
Esto puede deberse a que algunos caracteres no pasan el mapeado, por ejemplo -.
-----------------------------