Sergey Golubev #:

Depende de cuando pagaste

  • si utilizó tarjeta bancaria por lo que puede tardar algún día o más - porque es el pago internacional de todos modos;
  • si pagaste usando tu cuenta/balance del foro MQL5 entonces es casi inmediato.

Usted puede comprobar este enlace para la suscripción: https://www.mql5.com/es/signals/subscriptions
Y si usted ve su suscripción en este enlace a fin de utilizar el procedimiento / instrucciones en este post sobre HowTo.

El pago esta hecho y aparece en el balance pero al hacer click en suscribirse aparece la notificacion de suscripcion fallida (imagen mas abajo)
El brocker es Tickmill metatrader4!
 
Yesica Rodriguez #:
¿Ves un mensaje rojo de advertencia en la parte superior de tu página de perfil 'las operaciones financieras son limitadas'?

https://www.mql5.com/es/users/yr2

Si es así, necesitas contactar con el Service Desk para eliminar esta limitación de tu cuenta MQL5.

Entonces podrá completar la configuración de su suscripción a la señal o suscribirse de nuevo, si su suscripción anterior ha sido cancelada.

 
¿Puede decirme cuál es el problema?
camphoto_959030623.jpeg  3900 kb
 

¿Cómo puedo saber qué broker utiliza un proveedor de señales?

Edición del moderador

Su pregunta ya ha sido contestada. Usted también recibió una respuesta a la misma pregunta aquí. Por favor, deje de spam esta pregunta.

 
Dd112233 de señales?
En la página de señales del proveedor de señales está escrito el broker y el tipo de cuenta.
 

El proveedor de la señal puede cambiar los corredores en el tiempo desde que comenzó el comercio de copia aquí.

 
Una señal es un derivado de una cuenta de trading. Es técnicamente imposible cambiar la cuenta de trading (o el broker) de una señal existente.

Por favor, deje de publicar duplicados persas de sus mensajes. Por favor, utilice sólo el idioma que coincida con la sección de idioma elegido del sitio.


 
Hola. Mi abonado no tiene operaciones copiadas. Recibe notificaciones sobre operaciones abiertas y cerradas. Dice "símbolo no encontrado". Por favor, proporcione un enlace a un tutorial sobre este tema, si tal enlace está disponible
 
Evgeniy Govorkov #:
Hola. Mi abonado no tiene operaciones copiadas. Recibe notificaciones sobre operaciones abiertas y cerradas. Dice "símbolo no encontrado". Por favor, si existe, facilítenme un enlace a un tutorial sobre este tema.

Esto puede deberse a que algunos símbolos no pasan el mapeo, por ejemplo

-----------------------------

FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки
 
Sergey Golubev #:

Esto puede deberse a que algunos caracteres no pasan el mapeado, por ejemplo -.

-----------------------------

Sí, tengo Xauusd+. El abonado sólo tiene Xauusd. ¿Estoy en lo cierto al decir que la copia no es posible en este caso?
