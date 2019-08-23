Una lectura interesante.
Simplificando Forex: De Principiante a Profesional en 3000 palabras by D.J.Villegas
Este libro contiene todo lo necesario para comprender el funcionamiento
del mercado Forex y simplifica el proceso de aprendizaje del comercio de
divisas online. Desde una perspectiva profesional fruto de años de
experiencia, analiza los factores que generan oportunidades fiables de
inversión y las pautas a seguir para que los principiantes puedan
desarrollar rápidamente, auténticos sistemas de trading capaces de
dominar el mercado financiero más grande del mundo.
El pequeno libro que bate al mercado se ha convertido en un fenomeno entre los inversores. Eta bescando una quia solida para sus inversiones? Si es asi, compre El pequeno libro que bate al mercado. - Barron's
Como
Gane $2,000,000 En La Bolsa (Nicolas Darvas)
Como hizo este famoso bailarín, sin ningún conocimiento del mercado bursátil, o finanzas en general, para ganar 2 millones de dolares en la Bolsa en 18 meses, comenzando con tan solo $10,000?
Darvas es una leyenda y por una buena razón.
Descubra la razón en este libro...
by Robert D. Edwards
Análisis Técnico de las Tendencias de Acciones es considerado la Biblia del Análisis Técnico. Indispensable para inversionistas de todo tipo. Un libro de gran utilidad que le ayudará en la toma de decisiones respecto a los mercados.
Todo Sobre La Bolsa: Acerca de los Toros y los Osos
El lector encontrará en estas páginas las claves necesarias para interpretar con un buen grado de acierto el mercado bursátil en el mediano plazo, así como también una metodología de análisis para seguir la evolución del precio de las acciones y poder realizar inversiones bursátiles con riesgo controlado. La Bolsa no es un juego, pero sí es un arte más que una ciencia.
by Eugenio Duarte (Author) , Agustina Boldrini (Editor) , Jesus Valenzuela (Cover Design) , Iris Cuevas (Designer)
Método más efectivo para Aprender a Invertir en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo. Este libro es una guía maestra, que lleva, a todo aquel que lo lea, desde un nivel cero hasta un nivel avanzado en el mundo de las inversiones. Estudia conceptos teóricos, sin dejar atrás estrategias paso a paso, de forma práctica, para literalmente invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, desde cualquier país del mundo.
Manual de bolsa práctica para el pequeño inversor (Spanish Edition)
Este manual está dirigido a todas aquellas personas que disfrutan invirtiendo sus ahorros en los mercados de capitales, pero que sin embargo, a menudo, se sienten perdidas y desorientadas en ellos. De lo más importante a lo que es menos, y con la ayuda de más de 150 figuras, abarcaremos todo un conjunto de conceptos que permitirán al lector decidir qué instrumentos financieros y estrategias son los adecuados para él en función del tiempo que pueda y quiera dedicarle a maximizar su capital. Hablaremos de comisiones, de acciones, de warrants, de velas, de selección de valores, etc., pero todo siempre desde el punto de vista más práctico que puede encontrarse hoy en día dentro de la bibliografía especializada.
El nuevo vivir del trading (Alexander Elder)
Un trader es una persona que ejerce la profesion de trading, es decir, realiza la compra y venta de elementos financieros en los mercados bursatiles, tales como acciones, bonos, materias primas, derivados financieros, etc., ya sea como agente intermediario, especulador, arbitrajista u operador de cobertura. Un trader puede trabajar por propia cuenta, en un fondo de inversion, en un banco o en otra entidad financiera. Esta guia clasica ensena un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestion del riesgo y la autogestion de uno mismo, presentando reglas claras para ambas. Todos los graficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y tecnicas.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Este es el tema de los libros relacionados con el comercio (renta variable, divisas, etc ...), los mercados financieros y la economía. Tenga en cuenta las siguientes reglas:
Se eliminarán los mensajes que no respeten estas normas. Se eliminarán los mensajes con enlaces a revendedores no oficiales. Gracias.
- imagen de tapa posterior,
- una breve descripción y
- un enlace oficial donde se puede comprar el libro (amazon por ejemplo).