- Create
- OnEvent
- AddItem
- Value
- CreateButton
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnChangeItem
- Redraw
- RowState
Create
Crea un nuevo control CCheckGroup.
|
virtual bool Create(
Parámetros
chart
[in] Identificador gráfico.
name
[in] Nombre único del control.
subwin
[in] Subventana gráfica.
x1
[in] Coordenada X de la esquina superior izquierda.
y1
[in] Coordenada Y de la esquina superior izquierda.
x2
[in] Coordenada X de la esquina inferior derecha.
y2
[in] Coordenada Y de la esquina inferior derecha.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.