Crea una nueva instancia de la clase CCheckBox en el índice especificado.

bool  CreateButton(
   int  index      // índice
   )

Parámetros

index

[in]  Índice del nuevo ítem en el CCheckGroup.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.