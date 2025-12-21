Cómo gané $127.38 hoy con un scalper sin IA

Beneficio de hoy: $127,38 — todo obtenido con un solo indicador sencillo y sin IA: Advanced Stochastic Scalper
Nada de magia. Nada de IA tipo caja negra. Solo trading puro, transparente y basado en reglas, utilizando el Advanced Stochastic Scalper en CHF/JPY M5.
Hoy operé estrictamente según sus señales — y los resultados hablan por sí solos. Esto no trata sobre algoritmos complejos ni sobre aprendizaje automático adivinando el mercado. Se trata de ejecutar con disciplina una lógica estocástica clara y probada en el tiempo.
✅ Señal de compra: Cuando la línea verde cruza al alza el nivel de sobreventa (línea roja punteada inferior). Cierra inmediatamente cualquier posición de venta abierta.
✅ Señal de venta: Cuando la línea verde cruza a la baja el nivel de sobrecompra (línea roja punteada superior). Cierra inmediatamente cualquier posición de compra abierta.
✅ ¿Múltiples señales? Si obtienes 2-3 señales consecutivas en la misma dirección — ¡apila tus operaciones! Abre una nueva posición sin cerrar la anterior. Aquí es donde entra en juego el verdadero poder del scalping.
Hoy seguí esto al pie de la letra:
- Entré en largo tras la primera flecha verde (rebote desde sobreventa).
- Salí de corto y luego volví a entrar en largo tras la segunda flecha verde.
- Capturé la fuerte caída con dos flechas rojas consecutivas — salí de largo y abrí corto.
- La última flecha verde me dio mi último largo rentable antes del cierre.
Total: $127,38 de beneficio con solo 4-5 configuraciones de alta probabilidad. Sin adivinación. Sin retrasos. Solo señales mecánicas y limpias.
📥 Descarga el indicador:
Para MetaTrader 5: https://www.mql5.com/es/market/product/30312
Para MetaTrader 4: https://www.mql5.com/es/market/product/28824