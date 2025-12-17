SignalsSections
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2025 11%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
97
Profit Trades:
84 (86.59%)
Loss Trades:
13 (13.40%)
Best trade:
48.06 USD
Worst trade:
-22.00 USD
Gross Profit:
737.67 USD (27 130 pips)
Gross Loss:
-47.53 USD (2 115 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (45.28 USD)
Maximal consecutive profit:
228.16 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
3.70%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
87
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
31.37
Long Trades:
55 (56.70%)
Short Trades:
42 (43.30%)
Profit Factor:
15.52
Expected Payoff:
7.11 USD
Average Profit:
8.78 USD
Average Loss:
-3.66 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-9.31 USD)
Maximal consecutive loss:
-22.00 USD (1)
Monthly growth:
10.54%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
22.00 USD
Maximal:
22.00 USD (1.10%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.05% (19.78 USD)
By Equity:
8.36% (1 715.80 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDJPY-ECN 13
AUDJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 9
EURUSD-ECN 8
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
GBPUSD-ECN 6
EURAUD-ECN 5
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
AUDNZD-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDJPY-ECN 79
AUDJPY-ECN 82
EURJPY-ECN 61
EURUSD-ECN 22
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
CHFJPY-ECN 80
GBPUSD-ECN 44
EURAUD-ECN 29
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
AUDNZD-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDJPY-ECN 3.5K
AUDJPY-ECN 4K
EURJPY-ECN 2.2K
EURUSD-ECN 1.4K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
CHFJPY-ECN 2.6K
GBPUSD-ECN 1K
EURAUD-ECN 1.3K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
AUDNZD-ECN 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +48.06 USD
Worst trade: -22 USD
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +45.28 USD
Maximal consecutive loss: -9.31 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
