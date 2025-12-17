SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Loreon FX
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
96 (86.48%)
Verlusttrades:
15 (13.51%)
Bester Trade:
57.62 USD
Schlechtester Trade:
-22.00 USD
Bruttoprofit:
1 043.27 USD (31 804 pips)
Bruttoverlust:
-60.38 USD (2 199 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (45.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
282.04 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
44.68
Long-Positionen:
67 (60.36%)
Short-Positionen:
44 (39.64%)
Profit-Faktor:
17.28
Mathematische Gewinnerwartung:
8.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-9.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.12%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.00 USD
Maximaler:
22.00 USD (1.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.05% (19.78 USD)
Kapital:
10.36% (2 143.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDJPY-ECN 15
CHFJPY-ECN 11
AUDJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 9
EURAUD-ECN 8
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
GBPUSD-ECN 6
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
EURCHF-ECN 2
AUDNZD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDJPY-ECN 104
CHFJPY-ECN 209
AUDJPY-ECN 82
EURJPY-ECN 79
EURUSD-ECN 41
EURAUD-ECN 94
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
GBPUSD-ECN 44
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
EURCHF-ECN 27
AUDNZD-ECN 12
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDJPY-ECN 3.9K
CHFJPY-ECN 4.8K
AUDJPY-ECN 4K
EURJPY-ECN 2.5K
EURUSD-ECN 1.6K
EURAUD-ECN 2.4K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
GBPUSD-ECN 1K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
EURCHF-ECN 400
AUDNZD-ECN 413
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
GBPCHF-ECN 300
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.62 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
