시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Loreon FX
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 40%
VTMarkets-Live 9
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
156
이익 거래:
131 (83.97%)
손실 거래:
25 (16.03%)
최고의 거래:
78.36 USD
최악의 거래:
-26.96 USD
총 수익:
1 938.11 USD (43 419 pips)
총 손실:
-151.34 USD (7 311 pips)
연속 최대 이익:
21 (45.28 USD)
연속 최대 이익:
282.04 USD (11)
샤프 비율:
0.78
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.41%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
45.20
롱(주식매수):
90 (57.69%)
숏(주식차입매도):
66 (42.31%)
수익 요인:
12.81
기대수익:
11.45 USD
평균 이익:
14.79 USD
평균 손실:
-6.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-39.53 USD)
연속 최대 손실:
-39.53 USD (6)
월별 성장률:
40.90%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.00 USD
최대한의:
39.53 USD (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.05% (19.78 USD)
자본금별:
11.38% (2 460.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY-ECN 15
NZDJPY-ECN 15
GBPUSD-ECN 12
EURUSD-ECN 11
EURAUD-ECN 11
USDCHF-ECN 11
AUDJPY-ECN 10
CADJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 10
NZDCAD-ECN 10
NZDUSD-ECN 9
EURCAD-ECN 6
AUDUSD-ECN 5
USDCAD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
GBPCHF-ECN 4
AUDNZD-ECN 4
EURCHF-ECN 2
EURGBP-ECN 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY-ECN 316
NZDJPY-ECN 104
GBPUSD-ECN 158
EURUSD-ECN 80
EURAUD-ECN 143
USDCHF-ECN 174
AUDJPY-ECN 82
CADJPY-ECN 79
EURJPY-ECN 79
NZDCAD-ECN 111
NZDUSD-ECN 155
EURCAD-ECN 73
AUDUSD-ECN 48
USDCAD-ECN 52
GBPJPY-ECN 23
GBPCHF-ECN 36
AUDNZD-ECN 34
EURCHF-ECN 27
EURGBP-ECN 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY-ECN 6.5K
NZDJPY-ECN 3.9K
GBPUSD-ECN 2.3K
EURUSD-ECN 2K
EURAUD-ECN 3.1K
USDCHF-ECN 1.9K
AUDJPY-ECN 4K
CADJPY-ECN -1.9K
EURJPY-ECN 2.5K
NZDCAD-ECN 2.6K
NZDUSD-ECN 1.9K
EURCAD-ECN 1.5K
AUDUSD-ECN 1.1K
USDCAD-ECN 1.3K
GBPJPY-ECN 1.5K
GBPCHF-ECN 690
AUDNZD-ECN 816
EURCHF-ECN 400
EURGBP-ECN 308
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +78.36 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +45.28 USD
연속 최대 손실: -39.53 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Loreon FX
월별 1000 USD
40%
0
0
USD
22K
USD
5
99%
156
83%
100%
12.80
11.45
USD
11%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.