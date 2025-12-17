- 자본
- 축소
트레이드:
156
이익 거래:
131 (83.97%)
손실 거래:
25 (16.03%)
최고의 거래:
78.36 USD
최악의 거래:
-26.96 USD
총 수익:
1 938.11 USD (43 419 pips)
총 손실:
-151.34 USD (7 311 pips)
연속 최대 이익:
21 (45.28 USD)
연속 최대 이익:
282.04 USD (11)
샤프 비율:
0.78
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.41%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
45.20
롱(주식매수):
90 (57.69%)
숏(주식차입매도):
66 (42.31%)
수익 요인:
12.81
기대수익:
11.45 USD
평균 이익:
14.79 USD
평균 손실:
-6.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-39.53 USD)
연속 최대 손실:
-39.53 USD (6)
월별 성장률:
40.90%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.00 USD
최대한의:
39.53 USD (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.05% (19.78 USD)
자본금별:
11.38% (2 460.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY-ECN
|15
|NZDJPY-ECN
|15
|GBPUSD-ECN
|12
|EURUSD-ECN
|11
|EURAUD-ECN
|11
|USDCHF-ECN
|11
|AUDJPY-ECN
|10
|CADJPY-ECN
|10
|EURJPY-ECN
|10
|NZDCAD-ECN
|10
|NZDUSD-ECN
|9
|EURCAD-ECN
|6
|AUDUSD-ECN
|5
|USDCAD-ECN
|5
|GBPJPY-ECN
|4
|GBPCHF-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|4
|EURCHF-ECN
|2
|EURGBP-ECN
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY-ECN
|316
|NZDJPY-ECN
|104
|GBPUSD-ECN
|158
|EURUSD-ECN
|80
|EURAUD-ECN
|143
|USDCHF-ECN
|174
|AUDJPY-ECN
|82
|CADJPY-ECN
|79
|EURJPY-ECN
|79
|NZDCAD-ECN
|111
|NZDUSD-ECN
|155
|EURCAD-ECN
|73
|AUDUSD-ECN
|48
|USDCAD-ECN
|52
|GBPJPY-ECN
|23
|GBPCHF-ECN
|36
|AUDNZD-ECN
|34
|EURCHF-ECN
|27
|EURGBP-ECN
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY-ECN
|6.5K
|NZDJPY-ECN
|3.9K
|GBPUSD-ECN
|2.3K
|EURUSD-ECN
|2K
|EURAUD-ECN
|3.1K
|USDCHF-ECN
|1.9K
|AUDJPY-ECN
|4K
|CADJPY-ECN
|-1.9K
|EURJPY-ECN
|2.5K
|NZDCAD-ECN
|2.6K
|NZDUSD-ECN
|1.9K
|EURCAD-ECN
|1.5K
|AUDUSD-ECN
|1.1K
|USDCAD-ECN
|1.3K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|GBPCHF-ECN
|690
|AUDNZD-ECN
|816
|EURCHF-ECN
|400
|EURGBP-ECN
|308
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +78.36 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +45.28 USD
연속 최대 손실: -39.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
40%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
5
99%
156
83%
100%
12.80
11.45
USD
USD
11%
1:500