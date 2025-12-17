シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Loreon FX
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
VTMarkets-Live 9
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
106
利益トレード:
92 (86.79%)
損失トレード:
14 (13.21%)
ベストトレード:
57.62 USD
最悪のトレード:
-22.00 USD
総利益:
924.39 USD (30 110 pips)
総損失:
-50.29 USD (2 120 pips)
最大連続の勝ち:
21 (45.28 USD)
最大連続利益:
282.04 USD (11)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
39.73
長いトレード:
63 (59.43%)
短いトレード:
43 (40.57%)
プロフィットファクター:
18.38
期待されたペイオフ:
8.25 USD
平均利益:
10.05 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
3 (-9.31 USD)
最大連続損失:
-22.00 USD (1)
月間成長:
11.54%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.00 USD
最大の:
22.00 USD (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (19.78 USD)
エクイティによる:
10.36% (2 143.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDJPY-ECN 15
CHFJPY-ECN 11
AUDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 9
EURJPY-ECN 9
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
GBPUSD-ECN 6
EURAUD-ECN 5
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
AUDNZD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDJPY-ECN 104
CHFJPY-ECN 209
AUDJPY-ECN 82
EURUSD-ECN 41
EURJPY-ECN 61
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
GBPUSD-ECN 44
EURAUD-ECN 29
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
AUDNZD-ECN 12
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDJPY-ECN 3.9K
CHFJPY-ECN 4.8K
AUDJPY-ECN 4K
EURUSD-ECN 1.6K
EURJPY-ECN 2.2K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
GBPUSD-ECN 1K
EURAUD-ECN 1.3K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
AUDNZD-ECN 413
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +57.62 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +45.28 USD
最大連続損失: -9.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Loreon FX
1000 USD/月
12%
0
0
USD
21K
USD
4
99%
106
86%
100%
18.38
8.25
USD
10%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください