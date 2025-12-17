- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
106
利益トレード:
92 (86.79%)
損失トレード:
14 (13.21%)
ベストトレード:
57.62 USD
最悪のトレード:
-22.00 USD
総利益:
924.39 USD (30 110 pips)
総損失:
-50.29 USD (2 120 pips)
最大連続の勝ち:
21 (45.28 USD)
最大連続利益:
282.04 USD (11)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
39.73
長いトレード:
63 (59.43%)
短いトレード:
43 (40.57%)
プロフィットファクター:
18.38
期待されたペイオフ:
8.25 USD
平均利益:
10.05 USD
平均損失:
-3.59 USD
最大連続の負け:
3 (-9.31 USD)
最大連続損失:
-22.00 USD (1)
月間成長:
11.54%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.00 USD
最大の:
22.00 USD (1.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.05% (19.78 USD)
エクイティによる:
10.36% (2 143.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPY-ECN
|15
|CHFJPY-ECN
|11
|AUDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|9
|EURJPY-ECN
|9
|USDCHF-ECN
|7
|NZDCAD-ECN
|7
|GBPUSD-ECN
|6
|EURAUD-ECN
|5
|AUDUSD-ECN
|5
|GBPJPY-ECN
|4
|NZDUSD-ECN
|4
|USDCAD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|3
|AUDNZD-ECN
|2
|EURGBP-ECN
|2
|CADJPY-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|GBPCHF-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPY-ECN
|104
|CHFJPY-ECN
|209
|AUDJPY-ECN
|82
|EURUSD-ECN
|41
|EURJPY-ECN
|61
|USDCHF-ECN
|56
|NZDCAD-ECN
|55
|GBPUSD-ECN
|44
|EURAUD-ECN
|29
|AUDUSD-ECN
|48
|GBPJPY-ECN
|23
|NZDUSD-ECN
|39
|USDCAD-ECN
|30
|EURCAD-ECN
|21
|AUDNZD-ECN
|12
|EURGBP-ECN
|11
|CADJPY-ECN
|2
|EURCHF-ECN
|2
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPY-ECN
|3.9K
|CHFJPY-ECN
|4.8K
|AUDJPY-ECN
|4K
|EURUSD-ECN
|1.6K
|EURJPY-ECN
|2.2K
|USDCHF-ECN
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|1.7K
|GBPUSD-ECN
|1K
|EURAUD-ECN
|1.3K
|AUDUSD-ECN
|1.1K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|NZDUSD-ECN
|671
|USDCAD-ECN
|975
|EURCAD-ECN
|750
|AUDNZD-ECN
|413
|EURGBP-ECN
|308
|CADJPY-ECN
|250
|EURCHF-ECN
|200
|GBPCHF-ECN
|300
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.62 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +45.28 USD
最大連続損失: -9.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
12%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
4
99%
106
86%
100%
18.38
8.25
USD
USD
10%
1:500