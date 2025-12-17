SegnaliSezioni
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
58 (84.05%)
Loss Trade:
11 (15.94%)
Best Trade:
23.11 USD
Worst Trade:
-22.00 USD
Profitto lordo:
281.58 USD (19 256 pips)
Perdita lorda:
-42.79 USD (1 978 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (45.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.85 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.85
Long Trade:
35 (50.72%)
Short Trade:
34 (49.28%)
Fattore di profitto:
6.58
Profitto previsto:
3.46 USD
Profitto medio:
4.85 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.00 USD (1)
Crescita mensile:
4.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.00 USD
Massimale:
22.00 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (19.78 USD)
Per equità:
0.48% (87.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY-ECN 9
EURUSD-ECN 7
EURJPY-ECN 7
USDCHF-ECN 6
GBPUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
AUDJPY-ECN 4
CHFJPY-ECN 4
EURAUD-ECN 4
NZDCAD-ECN 4
AUDUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
EURCAD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
AUDNZD-ECN 1
NZDUSD-ECN 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY-ECN 30
EURUSD-ECN 2
EURJPY-ECN 23
USDCHF-ECN 32
GBPUSD-ECN 25
GBPJPY-ECN 23
AUDJPY-ECN 9
CHFJPY-ECN 14
EURAUD-ECN 13
NZDCAD-ECN 15
AUDUSD-ECN 18
USDCAD-ECN 9
EURCAD-ECN 4
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
AUDNZD-ECN 1
NZDUSD-ECN 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY-ECN 2.7K
EURUSD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 886
GBPUSD-ECN 850
GBPJPY-ECN 1.5K
AUDJPY-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN 1.6K
EURAUD-ECN 1K
NZDCAD-ECN 1.1K
AUDUSD-ECN 770
USDCAD-ECN 676
EURCAD-ECN 501
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
AUDNZD-ECN 212
NZDUSD-ECN 249
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.11 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.28 USD
Massima perdita consecutiva: -9.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Loreon FX
1000USD al mese
4%
0
0
USD
18K
USD
2
98%
69
84%
100%
6.58
3.46
USD
1%
1:500
