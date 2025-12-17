SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Loreon FX
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
VTMarkets-Live 9
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
106
Negociações com lucro:
92 (86.79%)
Negociações com perda:
14 (13.21%)
Melhor negociação:
57.62 USD
Pior negociação:
-22.00 USD
Lucro bruto:
924.39 USD (30 110 pips)
Perda bruta:
-50.29 USD (2 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (45.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
282.04 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
39.73
Negociações longas:
63 (59.43%)
Negociações curtas:
43 (40.57%)
Fator de lucro:
18.38
Valor esperado:
8.25 USD
Lucro médio:
10.05 USD
Perda média:
-3.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.00 USD (1)
Crescimento mensal:
11.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.00 USD
Máximo:
22.00 USD (1.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (19.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.36% (2 143.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDJPY-ECN 15
CHFJPY-ECN 11
AUDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 9
EURJPY-ECN 9
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
GBPUSD-ECN 6
EURAUD-ECN 5
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
AUDNZD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDJPY-ECN 104
CHFJPY-ECN 209
AUDJPY-ECN 82
EURUSD-ECN 41
EURJPY-ECN 61
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
GBPUSD-ECN 44
EURAUD-ECN 29
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
AUDNZD-ECN 12
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDJPY-ECN 3.9K
CHFJPY-ECN 4.8K
AUDJPY-ECN 4K
EURUSD-ECN 1.6K
EURJPY-ECN 2.2K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
GBPUSD-ECN 1K
EURAUD-ECN 1.3K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
AUDNZD-ECN 413
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.62 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +45.28 USD
Máxima perda consecutiva: -9.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Loreon FX
1000 USD por mês
12%
0
0
USD
21K
USD
4
99%
106
86%
100%
18.38
8.25
USD
10%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.