- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
106
Negociações com lucro:
92 (86.79%)
Negociações com perda:
14 (13.21%)
Melhor negociação:
57.62 USD
Pior negociação:
-22.00 USD
Lucro bruto:
924.39 USD (30 110 pips)
Perda bruta:
-50.29 USD (2 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (45.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
282.04 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
39.73
Negociações longas:
63 (59.43%)
Negociações curtas:
43 (40.57%)
Fator de lucro:
18.38
Valor esperado:
8.25 USD
Lucro médio:
10.05 USD
Perda média:
-3.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.00 USD (1)
Crescimento mensal:
11.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.00 USD
Máximo:
22.00 USD (1.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.05% (19.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.36% (2 143.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY-ECN
|15
|CHFJPY-ECN
|11
|AUDJPY-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|9
|EURJPY-ECN
|9
|USDCHF-ECN
|7
|NZDCAD-ECN
|7
|GBPUSD-ECN
|6
|EURAUD-ECN
|5
|AUDUSD-ECN
|5
|GBPJPY-ECN
|4
|NZDUSD-ECN
|4
|USDCAD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|3
|AUDNZD-ECN
|2
|EURGBP-ECN
|2
|CADJPY-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|GBPCHF-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY-ECN
|104
|CHFJPY-ECN
|209
|AUDJPY-ECN
|82
|EURUSD-ECN
|41
|EURJPY-ECN
|61
|USDCHF-ECN
|56
|NZDCAD-ECN
|55
|GBPUSD-ECN
|44
|EURAUD-ECN
|29
|AUDUSD-ECN
|48
|GBPJPY-ECN
|23
|NZDUSD-ECN
|39
|USDCAD-ECN
|30
|EURCAD-ECN
|21
|AUDNZD-ECN
|12
|EURGBP-ECN
|11
|CADJPY-ECN
|2
|EURCHF-ECN
|2
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY-ECN
|3.9K
|CHFJPY-ECN
|4.8K
|AUDJPY-ECN
|4K
|EURUSD-ECN
|1.6K
|EURJPY-ECN
|2.2K
|USDCHF-ECN
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|1.7K
|GBPUSD-ECN
|1K
|EURAUD-ECN
|1.3K
|AUDUSD-ECN
|1.1K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|NZDUSD-ECN
|671
|USDCAD-ECN
|975
|EURCAD-ECN
|750
|AUDNZD-ECN
|413
|EURGBP-ECN
|308
|CADJPY-ECN
|250
|EURCHF-ECN
|200
|GBPCHF-ECN
|300
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.62 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +45.28 USD
Máxima perda consecutiva: -9.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
