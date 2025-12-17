SeñalesSecciones
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 12%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
106
Transacciones Rentables:
92 (86.79%)
Transacciones Irrentables:
14 (13.21%)
Mejor transacción:
57.62 USD
Peor transacción:
-22.00 USD
Beneficio Bruto:
924.39 USD (30 110 pips)
Pérdidas Brutas:
-50.29 USD (2 120 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (45.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
282.04 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.79
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.41%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
41
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
39.73
Transacciones Largas:
63 (59.43%)
Transacciones Cortas:
43 (40.57%)
Factor de Beneficio:
18.38
Beneficio Esperado:
8.25 USD
Beneficio medio:
10.05 USD
Pérdidas medias:
-3.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-9.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
11.54%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.00 USD
Máxima:
22.00 USD (1.10%)
Reducción relativa:
De balance:
1.05% (19.78 USD)
De fondos:
10.36% (2 143.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDJPY-ECN 15
CHFJPY-ECN 11
AUDJPY-ECN 10
EURUSD-ECN 9
EURJPY-ECN 9
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
GBPUSD-ECN 6
EURAUD-ECN 5
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
AUDNZD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDJPY-ECN 104
CHFJPY-ECN 209
AUDJPY-ECN 82
EURUSD-ECN 41
EURJPY-ECN 61
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
GBPUSD-ECN 44
EURAUD-ECN 29
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
AUDNZD-ECN 12
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDJPY-ECN 3.9K
CHFJPY-ECN 4.8K
AUDJPY-ECN 4K
EURUSD-ECN 1.6K
EURJPY-ECN 2.2K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
GBPUSD-ECN 1K
EURAUD-ECN 1.3K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
AUDNZD-ECN 413
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.62 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +45.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Loreon FX
1000 USD al mes
12%
0
0
USD
21K
USD
4
99%
106
86%
100%
18.38
8.25
USD
10%
1:500
