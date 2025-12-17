- Прирост
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
84 (86.59%)
Убыточных трейдов:
13 (13.40%)
Лучший трейд:
48.06 USD
Худший трейд:
-22.00 USD
Общая прибыль:
737.67 USD (27 130 pips)
Общий убыток:
-47.53 USD (2 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (45.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.16 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.17%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
31.37
Длинных трейдов:
55 (56.70%)
Коротких трейдов:
42 (43.30%)
Профит фактор:
15.52
Мат. ожидание:
7.11 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.00 USD (1)
Прирост в месяц:
10.54%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.00 USD
Максимальная:
22.00 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (19.78 USD)
По эквити:
8.36% (1 715.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY-ECN
|13
|AUDJPY-ECN
|10
|EURJPY-ECN
|9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCHF-ECN
|7
|NZDCAD-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|6
|GBPUSD-ECN
|6
|EURAUD-ECN
|5
|AUDUSD-ECN
|5
|GBPJPY-ECN
|4
|NZDUSD-ECN
|4
|USDCAD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|3
|EURGBP-ECN
|2
|CADJPY-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|GBPCHF-ECN
|1
|AUDNZD-ECN
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY-ECN
|79
|AUDJPY-ECN
|82
|EURJPY-ECN
|61
|EURUSD-ECN
|22
|USDCHF-ECN
|56
|NZDCAD-ECN
|55
|CHFJPY-ECN
|80
|GBPUSD-ECN
|44
|EURAUD-ECN
|29
|AUDUSD-ECN
|48
|GBPJPY-ECN
|23
|NZDUSD-ECN
|39
|USDCAD-ECN
|30
|EURCAD-ECN
|21
|EURGBP-ECN
|11
|CADJPY-ECN
|2
|EURCHF-ECN
|2
|GBPCHF-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY-ECN
|3.5K
|AUDJPY-ECN
|4K
|EURJPY-ECN
|2.2K
|EURUSD-ECN
|1.4K
|USDCHF-ECN
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|1.7K
|CHFJPY-ECN
|2.6K
|GBPUSD-ECN
|1K
|EURAUD-ECN
|1.3K
|AUDUSD-ECN
|1.1K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|NZDUSD-ECN
|671
|USDCAD-ECN
|975
|EURCAD-ECN
|750
|EURGBP-ECN
|308
|CADJPY-ECN
|250
|EURCHF-ECN
|200
|GBPCHF-ECN
|300
|AUDNZD-ECN
|212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.06 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.28 USD
Макс. убыток в серии: -9.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
