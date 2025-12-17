СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Loreon FX
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 11%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
84 (86.59%)
Убыточных трейдов:
13 (13.40%)
Лучший трейд:
48.06 USD
Худший трейд:
-22.00 USD
Общая прибыль:
737.67 USD (27 130 pips)
Общий убыток:
-47.53 USD (2 115 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (45.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
228.16 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.17%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
31.37
Длинных трейдов:
55 (56.70%)
Коротких трейдов:
42 (43.30%)
Профит фактор:
15.52
Мат. ожидание:
7.11 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.00 USD (1)
Прирост в месяц:
10.54%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.00 USD
Максимальная:
22.00 USD (1.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (19.78 USD)
По эквити:
8.36% (1 715.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDJPY-ECN 13
AUDJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 9
EURUSD-ECN 8
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
CHFJPY-ECN 6
GBPUSD-ECN 6
EURAUD-ECN 5
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
AUDNZD-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDJPY-ECN 79
AUDJPY-ECN 82
EURJPY-ECN 61
EURUSD-ECN 22
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
CHFJPY-ECN 80
GBPUSD-ECN 44
EURAUD-ECN 29
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
AUDNZD-ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDJPY-ECN 3.5K
AUDJPY-ECN 4K
EURJPY-ECN 2.2K
EURUSD-ECN 1.4K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
CHFJPY-ECN 2.6K
GBPUSD-ECN 1K
EURAUD-ECN 1.3K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
AUDNZD-ECN 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.06 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +45.28 USD
Макс. убыток в серии: -9.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.