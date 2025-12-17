SinyallerBölümler
LOREON LTD

Loreon FX

LOREON LTD
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
58 (84.05%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.94%)
En iyi işlem:
23.11 USD
En kötü işlem:
-22.00 USD
Brüt kâr:
281.58 USD (19 256 pips)
Brüt zarar:
-42.79 USD (1 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (45.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.85 USD (12)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.68%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.85
Alış işlemleri:
35 (50.72%)
Satış işlemleri:
34 (49.28%)
Kâr faktörü:
6.58
Beklenen getiri:
3.46 USD
Ortalama kâr:
4.85 USD
Ortalama zarar:
-3.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.00 USD (1)
Aylık büyüme:
4.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.00 USD
Maksimum:
22.00 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (19.78 USD)
Varlığa göre:
0.48% (87.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY-ECN 9
EURUSD-ECN 7
EURJPY-ECN 7
USDCHF-ECN 6
GBPUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
AUDJPY-ECN 4
CHFJPY-ECN 4
EURAUD-ECN 4
NZDCAD-ECN 4
AUDUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
EURCAD-ECN 2
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
AUDNZD-ECN 1
NZDUSD-ECN 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY-ECN 30
EURUSD-ECN 2
EURJPY-ECN 23
USDCHF-ECN 32
GBPUSD-ECN 25
GBPJPY-ECN 23
AUDJPY-ECN 9
CHFJPY-ECN 14
EURAUD-ECN 13
NZDCAD-ECN 15
AUDUSD-ECN 18
USDCAD-ECN 9
EURCAD-ECN 4
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
AUDNZD-ECN 1
NZDUSD-ECN 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY-ECN 2.7K
EURUSD-ECN 1.2K
EURJPY-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 886
GBPUSD-ECN 850
GBPJPY-ECN 1.5K
AUDJPY-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN 1.6K
EURAUD-ECN 1K
NZDCAD-ECN 1.1K
AUDUSD-ECN 770
USDCAD-ECN 676
EURCAD-ECN 501
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
AUDNZD-ECN 212
NZDUSD-ECN 249
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.11 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Loreon FX
Ayda 1000 USD
4%
0
0
USD
18K
USD
2
98%
69
84%
100%
6.58
3.46
USD
1%
1:500
