可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 11%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
102
盈利交易:
88 (86.27%)
亏损交易:
14 (13.73%)
最好交易:
57.62 USD
最差交易:
-22.00 USD
毛利:
862.94 USD (29 208 pips)
毛利亏损:
-50.29 USD (2 120 pips)
最大连续赢利:
21 (45.28 USD)
最大连续盈利:
282.04 USD (11)
夏普比率:
0.76
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.41%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 天
采收率:
36.94
长期交易:
60 (58.82%)
短期交易:
42 (41.18%)
利润因子:
17.16
预期回报:
7.97 USD
平均利润:
9.81 USD
平均损失:
-3.59 USD
最大连续失误:
3 (-9.31 USD)
最大连续亏损:
-22.00 USD (1)
每月增长:
11.20%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
22.00 USD
最大值:
22.00 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (19.78 USD)
净值:
9.31% (1 911.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDJPY-ECN 14
AUDJPY-ECN 10
CHFJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 9
EURUSD-ECN 8
USDCHF-ECN 7
NZDCAD-ECN 7
GBPUSD-ECN 6
EURAUD-ECN 5
AUDUSD-ECN 5
GBPJPY-ECN 4
NZDUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 4
EURCAD-ECN 3
EURGBP-ECN 2
CADJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
GBPCHF-ECN 1
AUDNZD-ECN 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDJPY-ECN 91
AUDJPY-ECN 82
CHFJPY-ECN 191
EURJPY-ECN 61
EURUSD-ECN 22
USDCHF-ECN 56
NZDCAD-ECN 55
GBPUSD-ECN 44
EURAUD-ECN 29
AUDUSD-ECN 48
GBPJPY-ECN 23
NZDUSD-ECN 39
USDCAD-ECN 30
EURCAD-ECN 21
EURGBP-ECN 11
CADJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCHF-ECN 4
AUDNZD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDJPY-ECN 3.7K
AUDJPY-ECN 4K
CHFJPY-ECN 4.5K
EURJPY-ECN 2.2K
EURUSD-ECN 1.4K
USDCHF-ECN 1.1K
NZDCAD-ECN 1.7K
GBPUSD-ECN 1K
EURAUD-ECN 1.3K
AUDUSD-ECN 1.1K
GBPJPY-ECN 1.5K
NZDUSD-ECN 671
USDCAD-ECN 975
EURCAD-ECN 750
EURGBP-ECN 308
CADJPY-ECN 250
EURCHF-ECN 200
GBPCHF-ECN 300
AUDNZD-ECN 212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.62 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +45.28 USD
最大连续亏损: -9.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
