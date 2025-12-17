- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
88 (86.27%)
亏损交易:
14 (13.73%)
最好交易:
57.62 USD
最差交易:
-22.00 USD
毛利:
862.94 USD (29 208 pips)
毛利亏损:
-50.29 USD (2 120 pips)
最大连续赢利:
21 (45.28 USD)
最大连续盈利:
282.04 USD (11)
夏普比率:
0.76
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.41%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 天
采收率:
36.94
长期交易:
60 (58.82%)
短期交易:
42 (41.18%)
利润因子:
17.16
预期回报:
7.97 USD
平均利润:
9.81 USD
平均损失:
-3.59 USD
最大连续失误:
3 (-9.31 USD)
最大连续亏损:
-22.00 USD (1)
每月增长:
11.20%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
22.00 USD
最大值:
22.00 USD (1.10%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (19.78 USD)
净值:
9.31% (1 911.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY-ECN
|14
|AUDJPY-ECN
|10
|CHFJPY-ECN
|10
|EURJPY-ECN
|9
|EURUSD-ECN
|8
|USDCHF-ECN
|7
|NZDCAD-ECN
|7
|GBPUSD-ECN
|6
|EURAUD-ECN
|5
|AUDUSD-ECN
|5
|GBPJPY-ECN
|4
|NZDUSD-ECN
|4
|USDCAD-ECN
|4
|EURCAD-ECN
|3
|EURGBP-ECN
|2
|CADJPY-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|GBPCHF-ECN
|1
|AUDNZD-ECN
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY-ECN
|91
|AUDJPY-ECN
|82
|CHFJPY-ECN
|191
|EURJPY-ECN
|61
|EURUSD-ECN
|22
|USDCHF-ECN
|56
|NZDCAD-ECN
|55
|GBPUSD-ECN
|44
|EURAUD-ECN
|29
|AUDUSD-ECN
|48
|GBPJPY-ECN
|23
|NZDUSD-ECN
|39
|USDCAD-ECN
|30
|EURCAD-ECN
|21
|EURGBP-ECN
|11
|CADJPY-ECN
|2
|EURCHF-ECN
|2
|GBPCHF-ECN
|4
|AUDNZD-ECN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY-ECN
|3.7K
|AUDJPY-ECN
|4K
|CHFJPY-ECN
|4.5K
|EURJPY-ECN
|2.2K
|EURUSD-ECN
|1.4K
|USDCHF-ECN
|1.1K
|NZDCAD-ECN
|1.7K
|GBPUSD-ECN
|1K
|EURAUD-ECN
|1.3K
|AUDUSD-ECN
|1.1K
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|NZDUSD-ECN
|671
|USDCAD-ECN
|975
|EURCAD-ECN
|750
|EURGBP-ECN
|308
|CADJPY-ECN
|250
|EURCHF-ECN
|200
|GBPCHF-ECN
|300
|AUDNZD-ECN
|212
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.62 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +45.28 USD
最大连续亏损: -9.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
11%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
4
99%
102
86%
100%
17.15
7.97
USD
USD
9%
1:500