- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
271
Profit Trades:
199 (73.43%)
Loss Trades:
72 (26.57%)
Best trade:
11.35 USD
Worst trade:
-31.73 USD
Gross Profit:
434.92 USD (31 952 pips)
Gross Loss:
-271.38 USD (15 887 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (22.87 USD)
Maximal consecutive profit:
71.25 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
68.77%
Max deposit load:
75.98%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
68
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
1.06
Long Trades:
174 (64.21%)
Short Trades:
97 (35.79%)
Profit Factor:
1.60
Expected Payoff:
0.60 USD
Average Profit:
2.19 USD
Average Loss:
-3.77 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-154.49 USD)
Maximal consecutive loss:
-154.49 USD (9)
Monthly growth:
21.39%
Algo trading:
37%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
154.49 USD (38.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
24.72% (154.49 USD)
By Equity:
44.37% (227.44 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|USDCAD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|USDCAD.pro
|246
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +11.35 USD
Worst trade: -32 USD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +22.87 USD
Maximal consecutive loss: -154.49 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US18-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
No reviews