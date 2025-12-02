SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Axi Master Agri 1
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 reviews
Reliability
7 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 67%
Axi-US18-Live
1:400
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
271
Profit Trades:
199 (73.43%)
Loss Trades:
72 (26.57%)
Best trade:
11.35 USD
Worst trade:
-31.73 USD
Gross Profit:
434.92 USD (31 952 pips)
Gross Loss:
-271.38 USD (15 887 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (22.87 USD)
Maximal consecutive profit:
71.25 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading activity:
68.77%
Max deposit load:
75.98%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
68
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
1.06
Long Trades:
174 (64.21%)
Short Trades:
97 (35.79%)
Profit Factor:
1.60
Expected Payoff:
0.60 USD
Average Profit:
2.19 USD
Average Loss:
-3.77 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-154.49 USD)
Maximal consecutive loss:
-154.49 USD (9)
Monthly growth:
21.39%
Algo trading:
37%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
154.49 USD (38.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
24.72% (154.49 USD)
By Equity:
44.37% (227.44 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDNZD.pro 15
EURCHF.pro 13
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 13
AUDCHF.pro 12
USDCHF.pro 12
GBPNZD.pro 11
CADCHF.pro 10
GBPUSD.pro 9
EURGBP.pro 8
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURUSD.pro 5
BCHUSD 4
AUDJPY.pro 4
NZDCHF.pro 3
USDCNH.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 1
GBPAUD.pro 1
USDJPY.pro 1
EURJPY.pro 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 70
AUDNZD.pro -14
EURCHF.pro 24
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 0
AUDCHF.pro 32
USDCHF.pro 35
GBPNZD.pro -150
CADCHF.pro 12
GBPUSD.pro 4
EURGBP.pro 53
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURUSD.pro 7
BCHUSD -1
AUDJPY.pro 8
NZDCHF.pro 5
USDCNH.pro 1
GBPCHF.pro 7
NZDCAD.pro 4
GBPJPY.pro 21
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro -1
USDCAD.pro 5
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 10
GBPAUD.pro 10
USDJPY.pro -1
EURJPY.pro 1
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDNZD.pro 584
EURCHF.pro 713
EURNZD.pro 644
NZDUSD.pro -1.6K
AUDCHF.pro 375
USDCHF.pro 375
GBPNZD.pro -2.6K
CADCHF.pro 227
GBPUSD.pro -735
EURGBP.pro 857
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURUSD.pro 198
BCHUSD -5.4K
AUDJPY.pro 279
NZDCHF.pro 43
USDCNH.pro 550
GBPCHF.pro 230
NZDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 487
GBPCAD.pro 111
AUDUSD.pro -34
USDCAD.pro 246
NZDJPY.pro 23
CHFJPY.pro 158
GBPAUD.pro 298
USDJPY.pro -22
EURJPY.pro 46
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +11.35 USD
Worst trade: -32 USD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +22.87 USD
Maximal consecutive loss: -154.49 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Axi-US18-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
No reviews
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
