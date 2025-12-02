SinaisSeções
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
Axi-US18-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
271
Negociações com lucro:
199 (73.43%)
Negociações com perda:
72 (26.57%)
Melhor negociação:
11.35 USD
Pior negociação:
-31.73 USD
Lucro bruto:
434.92 USD (31 952 pips)
Perda bruta:
-271.38 USD (15 887 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (22.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.25 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
77.50%
Depósito máximo carregado:
75.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
174 (64.21%)
Negociações curtas:
97 (35.79%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
2.19 USD
Perda média:
-3.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-154.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.49 USD (9)
Crescimento mensal:
21.39%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
154.49 USD (38.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.72% (154.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.67% (309.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDNZD.pro 15
EURCHF.pro 13
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 13
AUDCHF.pro 12
USDCHF.pro 12
GBPNZD.pro 11
CADCHF.pro 10
GBPUSD.pro 9
EURGBP.pro 8
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURUSD.pro 5
BCHUSD 4
AUDJPY.pro 4
NZDCHF.pro 3
USDCNH.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 1
GBPAUD.pro 1
USDJPY.pro 1
EURJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.pro 70
AUDNZD.pro -14
EURCHF.pro 24
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 0
AUDCHF.pro 32
USDCHF.pro 35
GBPNZD.pro -150
CADCHF.pro 12
GBPUSD.pro 4
EURGBP.pro 53
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURUSD.pro 7
BCHUSD -1
AUDJPY.pro 8
NZDCHF.pro 5
USDCNH.pro 1
GBPCHF.pro 7
NZDCAD.pro 4
GBPJPY.pro 21
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro -1
USDCAD.pro 5
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 10
GBPAUD.pro 10
USDJPY.pro -1
EURJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDNZD.pro 584
EURCHF.pro 713
EURNZD.pro 644
NZDUSD.pro -1.6K
AUDCHF.pro 375
USDCHF.pro 375
GBPNZD.pro -2.6K
CADCHF.pro 227
GBPUSD.pro -735
EURGBP.pro 857
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURUSD.pro 198
BCHUSD -5.4K
AUDJPY.pro 279
NZDCHF.pro 43
USDCNH.pro 550
GBPCHF.pro 230
NZDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 487
GBPCAD.pro 111
AUDUSD.pro -34
USDCAD.pro 246
NZDJPY.pro 23
CHFJPY.pro 158
GBPAUD.pro 298
USDJPY.pro -22
EURJPY.pro 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.35 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +22.87 USD
Máxima perda consecutiva: -154.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US18-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
