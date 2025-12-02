- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
271
Negociações com lucro:
199 (73.43%)
Negociações com perda:
72 (26.57%)
Melhor negociação:
11.35 USD
Pior negociação:
-31.73 USD
Lucro bruto:
434.92 USD (31 952 pips)
Perda bruta:
-271.38 USD (15 887 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (22.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.25 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
77.50%
Depósito máximo carregado:
75.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
174 (64.21%)
Negociações curtas:
97 (35.79%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
2.19 USD
Perda média:
-3.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-154.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.49 USD (9)
Crescimento mensal:
21.39%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
154.49 USD (38.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.72% (154.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.67% (309.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|USDCAD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|USDCAD.pro
|246
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.35 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +22.87 USD
Máxima perda consecutiva: -154.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US18-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
Sem comentários