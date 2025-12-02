- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
199 (70.07%)
Verlusttrades:
85 (29.93%)
Bester Trade:
11.35 USD
Schlechtester Trade:
-31.73 USD
Bruttoprofit:
434.92 USD (31 952 pips)
Bruttoverlust:
-541.75 USD (28 301 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (22.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.25 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
75.21%
Max deposit load:
75.98%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
187 (65.85%)
Short-Positionen:
97 (34.15%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-270.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-270.37 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-43.41%
Algo-Trading:
35%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.83 USD
Maximaler:
312.78 USD (77.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.77% (312.78 USD)
Kapital:
67.67% (309.63 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|USDCAD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|USDCAD.pro
|-265
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|USDCAD.pro
|-12K
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.35 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -270.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US18-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
Keine Bewertungen