Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -21%
Axi-US18-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
199 (70.07%)
Verlusttrades:
85 (29.93%)
Bester Trade:
11.35 USD
Schlechtester Trade:
-31.73 USD
Bruttoprofit:
434.92 USD (31 952 pips)
Bruttoverlust:
-541.75 USD (28 301 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (22.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.25 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
75.21%
Max deposit load:
75.98%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
187 (65.85%)
Short-Positionen:
97 (34.15%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-270.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-270.37 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-43.41%
Algo-Trading:
35%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.83 USD
Maximaler:
312.78 USD (77.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.77% (312.78 USD)
Kapital:
67.67% (309.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDNZD.pro 15
USDCAD.pro 15
EURCHF.pro 13
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 13
AUDCHF.pro 12
USDCHF.pro 12
GBPNZD.pro 11
CADCHF.pro 10
GBPUSD.pro 9
EURGBP.pro 8
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURUSD.pro 5
BCHUSD 4
AUDJPY.pro 4
NZDCHF.pro 3
USDCNH.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro 2
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 1
GBPAUD.pro 1
USDJPY.pro 1
EURJPY.pro 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 70
AUDNZD.pro -14
USDCAD.pro -265
EURCHF.pro 24
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 0
AUDCHF.pro 32
USDCHF.pro 35
GBPNZD.pro -150
CADCHF.pro 12
GBPUSD.pro 4
EURGBP.pro 53
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURUSD.pro 7
BCHUSD -1
AUDJPY.pro 8
NZDCHF.pro 5
USDCNH.pro 1
GBPCHF.pro 7
NZDCAD.pro 4
GBPJPY.pro 21
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro -1
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 10
GBPAUD.pro 10
USDJPY.pro -1
EURJPY.pro 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDNZD.pro 584
USDCAD.pro -12K
EURCHF.pro 713
EURNZD.pro 644
NZDUSD.pro -1.6K
AUDCHF.pro 375
USDCHF.pro 375
GBPNZD.pro -2.6K
CADCHF.pro 227
GBPUSD.pro -735
EURGBP.pro 857
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURUSD.pro 198
BCHUSD -5.4K
AUDJPY.pro 279
NZDCHF.pro 43
USDCNH.pro 550
GBPCHF.pro 230
NZDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 487
GBPCAD.pro 111
AUDUSD.pro -34
NZDJPY.pro 23
CHFJPY.pro 158
GBPAUD.pro 298
USDJPY.pro -22
EURJPY.pro 46
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.35 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -270.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US18-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
