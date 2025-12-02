SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Axi Master Agri 1
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
Axi-US18-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
128 (74.85%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (25.15%)
En iyi işlem:
11.35 USD
En kötü işlem:
-8.76 USD
Brüt kâr:
214.74 USD (27 271 pips)
Brüt zarar:
-72.70 USD (12 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (22.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.63 USD (9)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
39.41%
Maks. mevduat yükü:
22.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.35
Alış işlemleri:
112 (65.50%)
Satış işlemleri:
59 (34.50%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.80 USD (5)
Aylık büyüme:
50.01%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.64 USD (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (29.80 USD)
Varlığa göre:
20.67% (40.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDCHF.pro 9
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURCHF.pro 5
CADCHF.pro 5
AUDNZD.pro 4
BCHUSD 4
NZDUSD.pro 4
EURNZD.pro 3
USDCNH.pro 3
EURUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
USDCHF.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPUSD.pro 2
NZDCAD.pro 2
NZDCHF.pro 1
NZDJPY.pro 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.pro 70
AUDCHF.pro 31
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURCHF.pro 3
CADCHF.pro 5
AUDNZD.pro 4
BCHUSD -1
NZDUSD.pro -19
EURNZD.pro 8
USDCNH.pro 1
EURUSD.pro 5
GBPCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 21
GBPUSD.pro -11
NZDCAD.pro 4
NZDCHF.pro 0
NZDJPY.pro 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDCHF.pro 341
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURCHF.pro 226
CADCHF.pro 155
AUDNZD.pro 828
BCHUSD -5.4K
NZDUSD.pro -1.9K
EURNZD.pro 406
USDCNH.pro 550
EURUSD.pro 148
GBPCHF.pro 230
USDCHF.pro 118
GBPJPY.pro 487
GBPUSD.pro -1.1K
NZDCAD.pro 95
NZDCHF.pro 0
NZDJPY.pro 23
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.35 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.80 USD

I am a professional forex trader. 
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Axi Master Agri 1
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
564
USD
6
59%
171
74%
39%
2.95
0.83
USD
21%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.