- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
128 (74.85%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (25.15%)
En iyi işlem:
11.35 USD
En kötü işlem:
-8.76 USD
Brüt kâr:
214.74 USD (27 271 pips)
Brüt zarar:
-72.70 USD (12 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (22.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.63 USD (9)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
39.41%
Maks. mevduat yükü:
22.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.35
Alış işlemleri:
112 (65.50%)
Satış işlemleri:
59 (34.50%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-29.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.80 USD (5)
Aylık büyüme:
50.01%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.64 USD (10.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (29.80 USD)
Varlığa göre:
20.67% (40.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDCHF.pro
|9
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURCHF.pro
|5
|CADCHF.pro
|5
|AUDNZD.pro
|4
|BCHUSD
|4
|NZDUSD.pro
|4
|EURNZD.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|EURUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|USDCHF.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPUSD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|NZDCHF.pro
|1
|NZDJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDCHF.pro
|31
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURCHF.pro
|3
|CADCHF.pro
|5
|AUDNZD.pro
|4
|BCHUSD
|-1
|NZDUSD.pro
|-19
|EURNZD.pro
|8
|USDCNH.pro
|1
|EURUSD.pro
|5
|GBPCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|21
|GBPUSD.pro
|-11
|NZDCAD.pro
|4
|NZDCHF.pro
|0
|NZDJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDCHF.pro
|341
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURCHF.pro
|226
|CADCHF.pro
|155
|AUDNZD.pro
|828
|BCHUSD
|-5.4K
|NZDUSD.pro
|-1.9K
|EURNZD.pro
|406
|USDCNH.pro
|550
|EURUSD.pro
|148
|GBPCHF.pro
|230
|USDCHF.pro
|118
|GBPJPY.pro
|487
|GBPUSD.pro
|-1.1K
|NZDCAD.pro
|95
|NZDCHF.pro
|0
|NZDJPY.pro
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.35 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I am a professional forex trader.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
564
USD
USD
6
59%
171
74%
39%
2.95
0.83
USD
USD
21%
1:400