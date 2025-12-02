SegnaliSezioni
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
Axi-US18-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
128 (74.85%)
Loss Trade:
43 (25.15%)
Best Trade:
11.35 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
214.74 USD (27 271 pips)
Perdita lorda:
-72.70 USD (12 103 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (22.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.63 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
39.41%
Massimo carico di deposito:
22.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.35
Long Trade:
112 (65.50%)
Short Trade:
59 (34.50%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.80 USD (5)
Crescita mensile:
50.01%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.64 USD (10.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.02% (29.80 USD)
Per equità:
20.67% (40.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDCHF.pro 9
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURCHF.pro 5
CADCHF.pro 5
AUDNZD.pro 4
BCHUSD 4
NZDUSD.pro 4
EURNZD.pro 3
USDCNH.pro 3
EURUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
USDCHF.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPUSD.pro 2
NZDCAD.pro 2
NZDCHF.pro 1
NZDJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.pro 70
AUDCHF.pro 31
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURCHF.pro 3
CADCHF.pro 5
AUDNZD.pro 4
BCHUSD -1
NZDUSD.pro -19
EURNZD.pro 8
USDCNH.pro 1
EURUSD.pro 5
GBPCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 21
GBPUSD.pro -11
NZDCAD.pro 4
NZDCHF.pro 0
NZDJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDCHF.pro 341
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURCHF.pro 226
CADCHF.pro 155
AUDNZD.pro 828
BCHUSD -5.4K
NZDUSD.pro -1.9K
EURNZD.pro 406
USDCNH.pro 550
EURUSD.pro 148
GBPCHF.pro 230
USDCHF.pro 118
GBPJPY.pro 487
GBPUSD.pro -1.1K
NZDCAD.pro 95
NZDCHF.pro 0
NZDJPY.pro 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.35 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.87 USD
Massima perdita consecutiva: -29.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

I am a professional forex trader. 
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
