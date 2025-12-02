- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
128 (74.85%)
Loss Trade:
43 (25.15%)
Best Trade:
11.35 USD
Worst Trade:
-8.76 USD
Profitto lordo:
214.74 USD (27 271 pips)
Perdita lorda:
-72.70 USD (12 103 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (22.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.63 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
39.41%
Massimo carico di deposito:
22.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.35
Long Trade:
112 (65.50%)
Short Trade:
59 (34.50%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.80 USD (5)
Crescita mensile:
50.01%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.64 USD (10.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.02% (29.80 USD)
Per equità:
20.67% (40.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDCHF.pro
|9
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURCHF.pro
|5
|CADCHF.pro
|5
|AUDNZD.pro
|4
|BCHUSD
|4
|NZDUSD.pro
|4
|EURNZD.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|EURUSD.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|USDCHF.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPUSD.pro
|2
|NZDCAD.pro
|2
|NZDCHF.pro
|1
|NZDJPY.pro
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDCHF.pro
|31
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURCHF.pro
|3
|CADCHF.pro
|5
|AUDNZD.pro
|4
|BCHUSD
|-1
|NZDUSD.pro
|-19
|EURNZD.pro
|8
|USDCNH.pro
|1
|EURUSD.pro
|5
|GBPCHF.pro
|7
|USDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|21
|GBPUSD.pro
|-11
|NZDCAD.pro
|4
|NZDCHF.pro
|0
|NZDJPY.pro
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDCHF.pro
|341
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURCHF.pro
|226
|CADCHF.pro
|155
|AUDNZD.pro
|828
|BCHUSD
|-5.4K
|NZDUSD.pro
|-1.9K
|EURNZD.pro
|406
|USDCNH.pro
|550
|EURUSD.pro
|148
|GBPCHF.pro
|230
|USDCHF.pro
|118
|GBPJPY.pro
|487
|GBPUSD.pro
|-1.1K
|NZDCAD.pro
|95
|NZDCHF.pro
|0
|NZDJPY.pro
|23
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.35 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.87 USD
Massima perdita consecutiva: -29.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I am a professional forex trader.
Non ci sono recensioni
