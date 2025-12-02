- Incremento
Total de Trades:
271
Transacciones Rentables:
199 (73.43%)
Transacciones Irrentables:
72 (26.57%)
Mejor transacción:
11.35 USD
Peor transacción:
-31.73 USD
Beneficio Bruto:
434.92 USD (31 952 pips)
Pérdidas Brutas:
-271.38 USD (15 887 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (22.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.25 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
77.50%
Carga máxima del depósito:
75.98%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
174 (64.21%)
Transacciones Cortas:
97 (35.79%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
2.19 USD
Pérdidas medias:
-3.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-154.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-154.49 USD (9)
Crecimiento al mes:
21.39%
Trading algorítmico:
37%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
154.49 USD (38.06%)
Reducción relativa:
De balance:
24.72% (154.49 USD)
De fondos:
67.67% (309.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|USDCAD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|USDCAD.pro
|246
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.35 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +22.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -154.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US18-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
