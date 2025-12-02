SignauxSections
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 59%
Axi-US18-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
128 (74.85%)
Perte trades:
43 (25.15%)
Meilleure transaction:
11.35 USD
Pire transaction:
-8.76 USD
Bénéfice brut:
214.74 USD (27 271 pips)
Perte brute:
-72.70 USD (12 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (22.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.63 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
39.41%
Charge de dépôt maximale:
22.50%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.35
Longs trades:
112 (65.50%)
Courts trades:
59 (34.50%)
Facteur de profit:
2.95
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
1.68 USD
Perte moyenne:
-1.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-29.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.80 USD (5)
Croissance mensuelle:
50.01%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
32.64 USD (10.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.02% (29.80 USD)
Par fonds propres:
20.67% (40.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDCHF.pro 9
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURCHF.pro 5
CADCHF.pro 5
AUDNZD.pro 4
BCHUSD 4
NZDUSD.pro 4
EURNZD.pro 3
USDCNH.pro 3
EURUSD.pro 3
GBPCHF.pro 3
USDCHF.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPUSD.pro 2
NZDCAD.pro 2
NZDCHF.pro 1
NZDJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 70
AUDCHF.pro 31
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURCHF.pro 3
CADCHF.pro 5
AUDNZD.pro 4
BCHUSD -1
NZDUSD.pro -19
EURNZD.pro 8
USDCNH.pro 1
EURUSD.pro 5
GBPCHF.pro 7
USDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 21
GBPUSD.pro -11
NZDCAD.pro 4
NZDCHF.pro 0
NZDJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDCHF.pro 341
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURCHF.pro 226
CADCHF.pro 155
AUDNZD.pro 828
BCHUSD -5.4K
NZDUSD.pro -1.9K
EURNZD.pro 406
USDCNH.pro 550
EURUSD.pro 148
GBPCHF.pro 230
USDCHF.pro 118
GBPJPY.pro 487
GBPUSD.pro -1.1K
NZDCAD.pro 95
NZDCHF.pro 0
NZDJPY.pro 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.35 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +22.87 USD
Perte consécutive maximale: -29.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US18-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I am a professional forex trader. 
Aucun avis
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
