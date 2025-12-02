- Прирост
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
199 (73.43%)
Убыточных трейдов:
72 (26.57%)
Лучший трейд:
11.35 USD
Худший трейд:
-31.73 USD
Общая прибыль:
434.92 USD (31 952 pips)
Общий убыток:
-271.38 USD (15 887 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (22.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.25 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
72.17%
Макс. загрузка депозита:
75.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
174 (64.21%)
Коротких трейдов:
97 (35.79%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-3.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.49 USD (9)
Прирост в месяц:
21.39%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
154.49 USD (38.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.72% (154.49 USD)
По эквити:
49.59% (254.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|USDCAD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|USDCAD.pro
|246
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.35 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +22.87 USD
Макс. убыток в серии: -154.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US18-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
