СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Axi Master Agri 1
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

Agrippa Noto Radingoane
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 67%
Axi-US18-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
199 (73.43%)
Убыточных трейдов:
72 (26.57%)
Лучший трейд:
11.35 USD
Худший трейд:
-31.73 USD
Общая прибыль:
434.92 USD (31 952 pips)
Общий убыток:
-271.38 USD (15 887 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (22.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.25 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
72.17%
Макс. загрузка депозита:
75.98%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
174 (64.21%)
Коротких трейдов:
97 (35.79%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-3.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.49 USD (9)
Прирост в месяц:
21.39%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
154.49 USD (38.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.72% (154.49 USD)
По эквити:
49.59% (254.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDNZD.pro 15
EURCHF.pro 13
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 13
AUDCHF.pro 12
USDCHF.pro 12
GBPNZD.pro 11
CADCHF.pro 10
GBPUSD.pro 9
EURGBP.pro 8
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURUSD.pro 5
BCHUSD 4
AUDJPY.pro 4
NZDCHF.pro 3
USDCNH.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 1
GBPAUD.pro 1
USDJPY.pro 1
EURJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.pro 70
AUDNZD.pro -14
EURCHF.pro 24
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 0
AUDCHF.pro 32
USDCHF.pro 35
GBPNZD.pro -150
CADCHF.pro 12
GBPUSD.pro 4
EURGBP.pro 53
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURUSD.pro 7
BCHUSD -1
AUDJPY.pro 8
NZDCHF.pro 5
USDCNH.pro 1
GBPCHF.pro 7
NZDCAD.pro 4
GBPJPY.pro 21
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro -1
USDCAD.pro 5
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 10
GBPAUD.pro 10
USDJPY.pro -1
EURJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDNZD.pro 584
EURCHF.pro 713
EURNZD.pro 644
NZDUSD.pro -1.6K
AUDCHF.pro 375
USDCHF.pro 375
GBPNZD.pro -2.6K
CADCHF.pro 227
GBPUSD.pro -735
EURGBP.pro 857
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURUSD.pro 198
BCHUSD -5.4K
AUDJPY.pro 279
NZDCHF.pro 43
USDCNH.pro 550
GBPCHF.pro 230
NZDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 487
GBPCAD.pro 111
AUDUSD.pro -34
USDCAD.pro 246
NZDJPY.pro 23
CHFJPY.pro 158
GBPAUD.pro 298
USDJPY.pro -22
EURJPY.pro 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.35 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +22.87 USD
Макс. убыток в серии: -154.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US18-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
Нет отзывов
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
