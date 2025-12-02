- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
271
盈利交易:
199 (73.43%)
亏损交易:
72 (26.57%)
最好交易:
11.35 USD
最差交易:
-31.73 USD
毛利:
434.92 USD (31 952 pips)
毛利亏损:
-271.38 USD (15 887 pips)
最大连续赢利:
22 (22.87 USD)
最大连续盈利:
71.25 USD (14)
夏普比率:
0.16
交易活动:
75.22%
最大入金加载:
75.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.06
长期交易:
174 (64.21%)
短期交易:
97 (35.79%)
利润因子:
1.60
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-3.77 USD
最大连续失误:
9 (-154.49 USD)
最大连续亏损:
-154.49 USD (9)
每月增长:
21.39%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
154.49 USD (38.06%)
相对跌幅:
结余:
24.72% (154.49 USD)
净值:
53.04% (242.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|USDCAD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|USDCAD.pro
|246
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.35 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +22.87 USD
最大连续亏损: -154.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US18-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
