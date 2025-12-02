シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Axi Master Agri 1
Agrippa Noto Radingoane

Axi Master Agri 1

レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 67%
Axi-US18-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
271
利益トレード:
199 (73.43%)
損失トレード:
72 (26.57%)
ベストトレード:
11.35 USD
最悪のトレード:
-31.73 USD
総利益:
434.92 USD (31 952 pips)
総損失:
-271.38 USD (15 887 pips)
最大連続の勝ち:
22 (22.87 USD)
最大連続利益:
71.25 USD (14)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
77.50%
最大入金額:
75.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.06
長いトレード:
174 (64.21%)
短いトレード:
97 (35.79%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-3.77 USD
最大連続の負け:
9 (-154.49 USD)
最大連続損失:
-154.49 USD (9)
月間成長:
21.39%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
154.49 USD (38.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.72% (154.49 USD)
エクイティによる:
67.67% (309.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD.pro 103
AUDNZD.pro 15
EURCHF.pro 13
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 13
AUDCHF.pro 12
USDCHF.pro 12
GBPNZD.pro 11
CADCHF.pro 10
GBPUSD.pro 9
EURGBP.pro 8
EURZAR.pro 7
CADJPY.pro 6
EURUSD.pro 5
BCHUSD 4
AUDJPY.pro 4
NZDCHF.pro 3
USDCNH.pro 3
GBPCHF.pro 3
NZDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 3
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 1
GBPAUD.pro 1
USDJPY.pro 1
EURJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD.pro 70
AUDNZD.pro -14
EURCHF.pro 24
EURNZD.pro 13
NZDUSD.pro 0
AUDCHF.pro 32
USDCHF.pro 35
GBPNZD.pro -150
CADCHF.pro 12
GBPUSD.pro 4
EURGBP.pro 53
EURZAR.pro 10
CADJPY.pro -4
EURUSD.pro 7
BCHUSD -1
AUDJPY.pro 8
NZDCHF.pro 5
USDCNH.pro 1
GBPCHF.pro 7
NZDCAD.pro 4
GBPJPY.pro 21
GBPCAD.pro 2
AUDUSD.pro -1
USDCAD.pro 5
NZDJPY.pro 1
CHFJPY.pro 10
GBPAUD.pro 10
USDJPY.pro -1
EURJPY.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD.pro 11K
AUDNZD.pro 584
EURCHF.pro 713
EURNZD.pro 644
NZDUSD.pro -1.6K
AUDCHF.pro 375
USDCHF.pro 375
GBPNZD.pro -2.6K
CADCHF.pro 227
GBPUSD.pro -735
EURGBP.pro 857
EURZAR.pro 9.1K
CADJPY.pro -59
EURUSD.pro 198
BCHUSD -5.4K
AUDJPY.pro 279
NZDCHF.pro 43
USDCNH.pro 550
GBPCHF.pro 230
NZDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 487
GBPCAD.pro 111
AUDUSD.pro -34
USDCAD.pro 246
NZDJPY.pro 23
CHFJPY.pro 158
GBPAUD.pro 298
USDJPY.pro -22
EURJPY.pro 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.35 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +22.87 USD
最大連続損失: -154.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US18-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
レビューなし
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 11:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
