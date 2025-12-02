- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
271
利益トレード:
199 (73.43%)
損失トレード:
72 (26.57%)
ベストトレード:
11.35 USD
最悪のトレード:
-31.73 USD
総利益:
434.92 USD (31 952 pips)
総損失:
-271.38 USD (15 887 pips)
最大連続の勝ち:
22 (22.87 USD)
最大連続利益:
71.25 USD (14)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
77.50%
最大入金額:
75.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.06
長いトレード:
174 (64.21%)
短いトレード:
97 (35.79%)
プロフィットファクター:
1.60
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-3.77 USD
最大連続の負け:
9 (-154.49 USD)
最大連続損失:
-154.49 USD (9)
月間成長:
21.39%
アルゴリズム取引:
37%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
154.49 USD (38.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.72% (154.49 USD)
エクイティによる:
67.67% (309.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|103
|AUDNZD.pro
|15
|EURCHF.pro
|13
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|13
|AUDCHF.pro
|12
|USDCHF.pro
|12
|GBPNZD.pro
|11
|CADCHF.pro
|10
|GBPUSD.pro
|9
|EURGBP.pro
|8
|EURZAR.pro
|7
|CADJPY.pro
|6
|EURUSD.pro
|5
|BCHUSD
|4
|AUDJPY.pro
|4
|NZDCHF.pro
|3
|USDCNH.pro
|3
|GBPCHF.pro
|3
|NZDCAD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|3
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|1
|GBPAUD.pro
|1
|USDJPY.pro
|1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.pro
|70
|AUDNZD.pro
|-14
|EURCHF.pro
|24
|EURNZD.pro
|13
|NZDUSD.pro
|0
|AUDCHF.pro
|32
|USDCHF.pro
|35
|GBPNZD.pro
|-150
|CADCHF.pro
|12
|GBPUSD.pro
|4
|EURGBP.pro
|53
|EURZAR.pro
|10
|CADJPY.pro
|-4
|EURUSD.pro
|7
|BCHUSD
|-1
|AUDJPY.pro
|8
|NZDCHF.pro
|5
|USDCNH.pro
|1
|GBPCHF.pro
|7
|NZDCAD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|21
|GBPCAD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|-1
|USDCAD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|1
|CHFJPY.pro
|10
|GBPAUD.pro
|10
|USDJPY.pro
|-1
|EURJPY.pro
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.pro
|11K
|AUDNZD.pro
|584
|EURCHF.pro
|713
|EURNZD.pro
|644
|NZDUSD.pro
|-1.6K
|AUDCHF.pro
|375
|USDCHF.pro
|375
|GBPNZD.pro
|-2.6K
|CADCHF.pro
|227
|GBPUSD.pro
|-735
|EURGBP.pro
|857
|EURZAR.pro
|9.1K
|CADJPY.pro
|-59
|EURUSD.pro
|198
|BCHUSD
|-5.4K
|AUDJPY.pro
|279
|NZDCHF.pro
|43
|USDCNH.pro
|550
|GBPCHF.pro
|230
|NZDCAD.pro
|103
|GBPJPY.pro
|487
|GBPCAD.pro
|111
|AUDUSD.pro
|-34
|USDCAD.pro
|246
|NZDJPY.pro
|23
|CHFJPY.pro
|158
|GBPAUD.pro
|298
|USDJPY.pro
|-22
|EURJPY.pro
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.35 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +22.87 USD
最大連続損失: -154.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US18-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
I am a professional scalping forex trader,recommend a raw,zero or pro account to follow or copy my signal services to experience best results.Thank you.
レビューなし