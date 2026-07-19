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Robot pro Fintokei

MQL5 Experts

Specification

Popis zakázky: Tvorba algoritmického robota (EA) pro MetaTrader 5 (MT5)

Typ projektu: Vývoj Expert Advisora ​​(EA) pro MT5

Rozpočet: Maximálně 1 000 USD (bude upřesněno podle finální složitosti strategie)

Hlavní cíl: Robot musí striktně dodržovat vestavěný risk management platební pravidla prop firmy Fintokei (výzvy StartUp / Pro / Swift).

1. Základní požadavky na řízení rizik (Fintokei kompatibilita)

Robot musí mít v sobě natvrdo integrovaná (nebo v nastavení uzamčená) pravidla, která brání porušení podmínek Fintokei, i kdyby samotná obchodní strategie selhala.

  • Max Daily Drawdown (Maximální denní ztráta): Nastavitelný limit v procentech nebo v měně účtu (např. 5 % z počátečního denního zůstatku). Dosáhnete-li dosažení této ztráty v otevřených + uzavřených pozicích za daný den:

    • Uzavřete všechny otevřené pozice.

    • Smažecí objednávky.

    • Zablokuje otevírání dalších pozic až do konce obchodního dne (reset o půlnoci CE(S)T).

  • Max Total Drawdown (Maximální celková ztráta): Nastavitelný celkový limit (např. 10 % z počátečního balancu). Při dosažení EA okamžitě ukončí činnost.

  • Pevný Stop Loss a Take Profit: Každá pozice musí být otevřena přímo s definovaným Stop Lossem zaslaným přímo v příkazu OrderSend() . Skrytý (virtuální) Stop Loss není povolen z důvodu skluzu (slippage).

  • Výpočet velikosti pozice (Lot Sizing): EA musí automaticky dopočítat velikost lotu na základě vzdálenosti Stop Lossu tak, aby riziko na jeden obchod nikdy nepřekročilo stanovené procento účtu (např. max 1 % na obchod).

  • Ochrana před víkendem (volitelné dle typu účtu): Funkce automatické uzavření všech pozic v pátek večer (čas nastavitelný v EA) a zákaz obchodování o víkendu.

2. Obchodní logika (Strategie)

(Zde musíte programátorovi popsat, jak má robot vlastně obchodovat. Níže je vzorový text, který doplňte podle sebe).

  • Vstupní podmínky: [ZDE DETAILNĚ POPIŠTE SVOU STRATEGII. Např.: EA vstupuje do pozice, pokud se protnou klouzavé průměry EMA 20 a EMA 50 na H1 grafu a zároveň je RSI pod úrovní 30.]

  • Řízení pozic: [Např. Používat trailing stop po dosažení 1:1 RRR / Nepoužívat grid / Nepoužívat martingale.]

  • Obchodované nástroje: [Např. Pouze EURUSD a GBPUSD, nebo měnové páry / index.]

  • Časový filtr: Možnost nastavit hodiny, kdy EA smí a nesmí otevírat nové obchody (např. zákaz obchodování během asijské seance nebo kolem makroekonomických zpráv).

3. Technické požadavky a výstupy

  • Čistý zdrojový kód ( .mq5 ): Požaduji předání kompletního a komentovaného zdrojového kódu, nikoliv pouze zkompilovaného souboru .ex5 .

  • Kompatibilita s MT5 Hedging: Kód musí bezchybně fungovat na účtech MT5 typu "Hedging" (které Fintokei využívá).

  • Optimalizace pro Backtest: Kód musí být napsán efektivně, aby umožnil rychlé backtestování a optimalizaci v MT5 Strategy Testeru bez chyb v logu ( Zero Divide , Array out of range atd.).

  • Ochrana proti chybám: Ošetření chyb při plnění objednávek (Requotes, Slippage, nedostatečná marže).

4. Harmonogram a podmínky spolupráce

  1. Analýza a schválení: Programátor potvrzuje, že logika rozumí a je schopna Fintokei limity implementovat.

  2. Beta verze: Dodání první verze EA pro testování na demo účtu.

  3. Backtesting & Ladění: Ověření funkčnosti ochranných prvků v testeru strategií (simulace velkého drawdownu, zda EA opravdu spustí).

  4. Předání: Předání finálního zdrojového kódu a uzavření zakázky.

💡 Tipy pro vás, než zakázku zadáte:

  • Pozor na zakázané strategie: Fintokei na svých účtech obecně zakazuje některé nekalé praktiky (např. High-Frequency Trading (HFT) , Arbitráž , Tick scalping nebo zneužívání chyb feedu). opravdu se, že vaše strategie tyto prvky.

  • Martingale/Grid: Pokud vaše strategie používá navyšování pozic do ztrát (Martingale/Grid), rozpočet 1 000 USD je sice dost naprogramování, ale tyto strategie velmi často poruší pravidlo denního drawdownu na prop firmách. například se, že má EA v sobě absolutní stopku.

  • Výběr zdroje: Na MQL5.com hledejte programátory s vysokým hodnocením a ideálně s tagem "Top Coder". Do zprávy jim napište, že klíčová je pro vás právě ta část kódu, která hlídá Daily Equity Drawdown na základě pravidel Fintokei.


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Project information

Budget
600 - 1000 USD
VAT (21%): 126 - 210 USD
Total: 726 - 1210 USD
For the developer
540 - 900 USD

Customer

Placed orders2
Arbitrage count0