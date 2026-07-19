Specification
Typ projektu: Vývoj Expert Advisora (EA) pro MT5
Rozpočet: Maximálně 1 000 USD (bude upřesněno podle finální složitosti strategie)
Hlavní cíl: Robot musí striktně dodržovat vestavěný risk management platební pravidla prop firmy Fintokei (výzvy StartUp / Pro / Swift).
1. Základní požadavky na řízení rizik (Fintokei kompatibilita)
Robot musí mít v sobě natvrdo integrovaná (nebo v nastavení uzamčená) pravidla, která brání porušení podmínek Fintokei, i kdyby samotná obchodní strategie selhala.
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Max Daily Drawdown (Maximální denní ztráta): Nastavitelný limit v procentech nebo v měně účtu (např. 5 % z počátečního denního zůstatku). Dosáhnete-li dosažení této ztráty v otevřených + uzavřených pozicích za daný den:
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Uzavřete všechny otevřené pozice.
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Smažecí objednávky.
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Zablokuje otevírání dalších pozic až do konce obchodního dne (reset o půlnoci CE(S)T).
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Max Total Drawdown (Maximální celková ztráta): Nastavitelný celkový limit (např. 10 % z počátečního balancu). Při dosažení EA okamžitě ukončí činnost.
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Pevný Stop Loss a Take Profit: Každá pozice musí být otevřena přímo s definovaným Stop Lossem zaslaným přímo v příkazu OrderSend() . Skrytý (virtuální) Stop Loss není povolen z důvodu skluzu (slippage).
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Výpočet velikosti pozice (Lot Sizing): EA musí automaticky dopočítat velikost lotu na základě vzdálenosti Stop Lossu tak, aby riziko na jeden obchod nikdy nepřekročilo stanovené procento účtu (např. max 1 % na obchod).
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Ochrana před víkendem (volitelné dle typu účtu): Funkce automatické uzavření všech pozic v pátek večer (čas nastavitelný v EA) a zákaz obchodování o víkendu.
2. Obchodní logika (Strategie)
(Zde musíte programátorovi popsat, jak má robot vlastně obchodovat. Níže je vzorový text, který doplňte podle sebe).
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Vstupní podmínky: [ZDE DETAILNĚ POPIŠTE SVOU STRATEGII. Např.: EA vstupuje do pozice, pokud se protnou klouzavé průměry EMA 20 a EMA 50 na H1 grafu a zároveň je RSI pod úrovní 30.]
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Řízení pozic: [Např. Používat trailing stop po dosažení 1:1 RRR / Nepoužívat grid / Nepoužívat martingale.]
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Obchodované nástroje: [Např. Pouze EURUSD a GBPUSD, nebo měnové páry / index.]
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Časový filtr: Možnost nastavit hodiny, kdy EA smí a nesmí otevírat nové obchody (např. zákaz obchodování během asijské seance nebo kolem makroekonomických zpráv).
3. Technické požadavky a výstupy
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Čistý zdrojový kód ( .mq5 ): Požaduji předání kompletního a komentovaného zdrojového kódu, nikoliv pouze zkompilovaného souboru .ex5 .
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Kompatibilita s MT5 Hedging: Kód musí bezchybně fungovat na účtech MT5 typu "Hedging" (které Fintokei využívá).
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Optimalizace pro Backtest: Kód musí být napsán efektivně, aby umožnil rychlé backtestování a optimalizaci v MT5 Strategy Testeru bez chyb v logu ( Zero Divide , Array out of range atd.).
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Ochrana proti chybám: Ošetření chyb při plnění objednávek (Requotes, Slippage, nedostatečná marže).
4. Harmonogram a podmínky spolupráce
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Analýza a schválení: Programátor potvrzuje, že logika rozumí a je schopna Fintokei limity implementovat.
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Beta verze: Dodání první verze EA pro testování na demo účtu.
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Backtesting & Ladění: Ověření funkčnosti ochranných prvků v testeru strategií (simulace velkého drawdownu, zda EA opravdu spustí).
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Předání: Předání finálního zdrojového kódu a uzavření zakázky.
💡 Tipy pro vás, než zakázku zadáte:
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Pozor na zakázané strategie: Fintokei na svých účtech obecně zakazuje některé nekalé praktiky (např. High-Frequency Trading (HFT) , Arbitráž , Tick scalping nebo zneužívání chyb feedu). opravdu se, že vaše strategie tyto prvky.
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Martingale/Grid: Pokud vaše strategie používá navyšování pozic do ztrát (Martingale/Grid), rozpočet 1 000 USD je sice dost naprogramování, ale tyto strategie velmi často poruší pravidlo denního drawdownu na prop firmách. například se, že má EA v sobě absolutní stopku.
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Výběr zdroje: Na MQL5.com hledejte programátory s vysokým hodnocením a ideálně s tagem "Top Coder". Do zprávy jim napište, že klíčová je pro vás právě ta část kódu, která hlídá Daily Equity Drawdown na základě pravidel Fintokei.