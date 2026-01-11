Indonesian Member - page 576

permisi, saya tolong tanya, kl di wallet saya, pilihan wd paypal koq tdk ada ya, tetapi kl depo ada paypalnya? itu karena apa ya? apakah harus depo dulu pertama kali pakai paypal, sehingga kemudian ada pilihan wd via paypal? terima kasih banyak untuk jawaban senior2 disini

 
handoko sugiono #:

PP masih di hapus, 
tapi tidak tahu, apakah akan dikembalikan atau tidak

 
Umar Ismail #:

oh siap pak, terima kasih utk infonya

 
handoko sugiono #:

sama sama :)
semoga segera pulih
waktunya WD :(

 
Umar Ismail #:

Kalau tidak balik, alternatif nya pakai apa Pak Umar..? 

 
Sugeng Lutfi Yatama #:

masih ada 2 opsi
saya visa pake BTPN (jenius)

klo pake webmoney, bisa juga, tapi entar harus pake visa juga

 
Umar Ismail #:


Pakai Jenius juga lumayan cepat, barusan withdraw langsung masuk

 
Biantoro Kunarto #:

Oh sudah instant lagi kan Jeniusnya? Dulu sempat harus nunggu 3-4 hari baru masuk.

 
Simon Anderson Hamonangan #:

Kalo Jum'at, Sabtu dan Minggu biasanya nunggu sampai dengan Senin pak

