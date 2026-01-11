Indonesian Member - page 576
permisi, saya tolong tanya, kl di wallet saya, pilihan wd paypal koq tdk ada ya, tetapi kl depo ada paypalnya? itu karena apa ya? apakah harus depo dulu pertama kali pakai paypal, sehingga kemudian ada pilihan wd via paypal? terima kasih banyak untuk jawaban senior2 disini
PP masih di hapus,
tapi tidak tahu, apakah akan dikembalikan atau tidak
oh siap pak, terima kasih utk infonya
sama sama :)
semoga segera pulih
waktunya WD :(
Kalau tidak balik, alternatif nya pakai apa Pak Umar..?
masih ada 2 opsi
saya visa pake BTPN (jenius)
klo pake webmoney, bisa juga, tapi entar harus pake visa juga
Pakai Jenius juga lumayan cepat, barusan withdraw langsung masuk
Oh sudah instant lagi kan Jeniusnya? Dulu sempat harus nunggu 3-4 hari baru masuk.
Kalo Jum'at, Sabtu dan Minggu biasanya nunggu sampai dengan Senin pak